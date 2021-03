Jennifer Garner avoue n'avoir aucune envie de se remarier

Jennifer Garner n’est pas prête à se laisser passer la bague au doigt. Du moins, pas tout de suite. Dans un entretien accordé au site américain People, la star de la série «Alias» s’est confiée sur son avenir sentimental.

Mariée avec l’acteur Scott Foley de 2000 à 2004, puis avec Ben Affleck en 2005 avant une séparation très médiatique dix ans plus tard – leur divorce a été officiellement prononcé au août 2018 – Jennifer Garner affirme vivre pleinement son célibat à l’heure actuel. «Je suis tellement loin d’un nouveau mariage. Et je ne suis pas certaine que me marier à nouveau soit nécessaire… mais je ne me vois certainement pas rester célibataire pour le reste de ma vie», explique-t-elle à au site People.

La comédienne a avoué avoir apprécié passer du temps avec les trois enfants qu’elle a eu avec Ben Affleck – Violet, 15 ans, Seraphina, 12 ans, et Samuel, 9 ans – pendant le confinement imposé par la crise sanitaire mondiale. Un passage qui lui a également permis de prendre conscience de sa force de caractère. «J’ai découvert que j’étais plutôt robuste. Cela me va d’être seule à la maison. Je suis contente quand j’y suis avec les enfants. Je tiens le coup quand ils doivent partir. J’ai des moments plus difficiles que d’autres, mais dans l’ensemble, je vais bien», poursuit-elle.

Jennifer Garner reconnaît toutefois que les voyages pour se rendre sur les lieux de tournage lui manquent beaucoup. «J’aime être à la maison avec mes enfants, et j’ai eu cette chance d’être flexible pour pouvoir être chez moi avec eux. Mais cela me manque de me rendre sur les tournages, l’excitation de se dire ‘Vous avez besoin de moi en Caroline du Nord ? Vous avez besoin de moi à Budapest ? Vous me voulez à Paris ? Oui, bien sûr que je peux !’ Je pense que je vais bouger quand cela sera possible», précise-t-elle.