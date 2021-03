Frankie Muniz, star de la série «Malcolm», est devenu papa pour la première fois

L’ex-star de la série «Malcolm» a bien grandi. Frankie Muniz est devenu papa pour la première fois. Sa femme Paige a donné naissance mercredi à un petit garçon.

C’est sur les réseaux sociaux - sur lesquels il est très présent - que l’acteur de 35 ans a fait part de la grande nouvelle. «Je suis père, les gars. J’aime tellement mon bébé. Et j’aime ma femme plus que tout», a-t-il déclaré dans une vidéo sur Instagram, où il apparaît tenant son enfant dans les bras, les larmes aux yeux.

Lui et son épouse sont donc depuis sur un petit nuage et se réjouissent d’accueillir ce petit bonhomme, alors que les médecins étaient plutôt pessimistes quant à une éventuelle grossesse.

No... I'm not naming my son Malcolm.

— Frankie Muniz (@frankiemuniz) October 22, 2020