15 mariages de stars qui ont eu lieu en 2020

La pandémie de Covid-19, les gestes barrières et les restrictions n'ont pas eu raison de leur volonté de s'unir pour le meilleur et pour le pire. Voici les personnalités qui se sont mariées en 2020.

Lily Allen et David Harbour

L’interprète de Smile et l’acteur de Stranger Things se sont mariés à Las Vegas le 7 septembre dernier, devant un imitateur d’Elvis Presley, avant d’aller déguster des hamburgers. Ils avaient pour la première fois été aperçus ensemble en janvier 2019 lors d’une fête en marge des BAFTA.

Lily Allen and #StrangerThings’ David Harbour wed in a responsible, socially distanced ceremony at the Graceland Wedding Chapel in Las Vegas on Monday, complete with an Elvis Presley impersonator https://t.co/ud5kOITXe2 — The Cut (@TheCut) September 10, 2020

Frankie Muniz et Paige Price

Quatre ans après leur rencontre, la star de Malcom et sa petite-amie ont fait le vœu de passer le reste de leurs jours ensemble. « Le jour de mon mariage a littéralement été le plus beau de ma vie », a déclaré l’acteur dans les pages du magazine People.

Frankie Muniz is married!The Malcom in the Middle actor wed actress Paige Price in an intimate wedding on February 21 — exactly four years after they first met. https://t.co/203cHWSh0z pic.twitter.com/Px2oAAV0oA — CanoeShowbiz (@JamShowbiz) February 29, 2020

Raven-Symoné et Miranda Peaman-Maday

L’actrice de That’s so Raven s’est mariée à la social media manager, une femme qui la « comprend de la tristesse à la joie, du petit déjeuner au snack de minuit, de la scène à la maison», a confié Raven-Symoné.

On Thursday, June 18, Raven-Symoné is now officially wed to her girlfriend Miranda Pearman-Maday. The two celebrated via a private, intimate, backyard wedding ceremony.





READ: https://t.co/PaHx01fK7l pic.twitter.com/JMuyySKZ7A — Rappler (@rapplerdotcom) June 19, 2020

Emma stone et Dave McCary

Ensemble depuis deux ans, la star de La La Land et le réalisateur du Saturday Light Live avaient annoncé leurs fiançailles en décembre.

Emma Stone 'has wed' her fiance Dave McCary https://t.co/F7USz7NMhN — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 23, 2020

Scarlett Johansson et Colin Jost

L’actrice de Black Widow et le comédien du Saturday Night Live se sont dits « oui » le 24 octobre. Le compte Instagram de l’association Meals on Wheels America a décrit la cérémonie comme intime, les deux stars n’ayant convié que leurs familles et amis proches, conformément au protocole en vigueur dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Le couple s’était fiancé en mai 2019 après deux ans de relation.

Scarlett Johansson & Colin Jost wed in a secret ceremony & the wedding announcement is genius. https://t.co/ORZpQrRnP7 — STYLECASTER (@StyleCaster) October 29, 2020

M Pokora et Christina Milian

Deux après le début de leur romance, M Pokora a épousé la chanteuse américaine. Et l’année a été chargée en bonnes nouvelles pour le couple. Neuf mois seulement après la naissance du petit Isaiah, la star française a récemment fait savoir que sa compagne attendait leur second enfant. Christina Milian était par ailleurs déjà la maman d’une petite Violet, 10 ans. « Une table pour cinq » a donc avec humour commandé sur Instagram M Pokora pour annoncer la bonne nouvelle à ses fans.

Matt Pokora et Christina Milian : un mariage et un nouveau bébé https://t.co/PlW0VSOrcu pic.twitter.com/HThk7LIAO0 — Cosmopolitan France (@Cosmopolitan_fr) December 11, 2020

Beatrice d’York et Edoardo Mapelli Mozzi

Après avoir reculé la date de leur union en raison de la crise sanitaire, la princesse et son fiancé ont célébré leur mariage le 17 juillet. La reine Elizabeth II et le Prince Philip faisaient partie des invités aux côtés du père de la mariée, le prince Andrew.

Princess Beatrice’s wedding dress, first worn by Her Majesty The Queen in 1961, will go on public display at Windsor Castle from September 24.



Designed by Sir Norman Hartnell, the original design was altered for Beatrice when she wed Edoardo Mapelli Mozzi in July @RCT pic.twitter.com/XgYleUajXF — Rebecca English (@RE_DailyMail) September 7, 2020

Caroline Receveur et Hugo Philip

Deux ans après la naissance de leur petit Marlon, les deux influenceurs ont décidé de s’unir pour la vie. La cérémonie a eu lieu le 11 juillet à la mairie du 16è arrondissement de Paris.

Michelle Williams et Thomas Kail

L’actrice de Fosse/Verdon a épousé son petit ami au printemps et a donné naissance à leur premier enfant ensemble. Michelle Wiliams était déjà la maman de Matilda, qu’elle avait eue avec son petit ami Heath Ledger, disparu en 2008.

Pregnant Michelle Williams and Thomas Kail Secretly Wed https://t.co/nyNzQ3T26c — Lindsay (@Dancerchic122) March 23, 2020

Dennis Quaid et Laura Savoie

Fiancé en octobre, le couple a célébré son mariage le 2 juin sur une plage de Santa Barbara. Entre eux cela a été « l’amour au premier regard », a confié l’acteur qui a déjà été marié trois fois.

Dennis Quaid and Laura Savoie secretly wed https://t.co/MKOB7keNS2 via @rte — Marc Davies (@MarcDav01253068) June 25, 2020

Larry David et Ashley Underwood

La star et créateur de Curb your Enthusiasm, 73 ans, a épousé sa petite-amie productrice le 7 octobre. Les deux s’étaient rencontrés en 2017 lors de l’anniversaire de Sacha Baron Cohen. Il s’agit d’un second mariage pour Larry David qui a été marié à Laurie David pendant 14 ans, et avec qui il a eu deux filles, avant de divorcer en 2007.

Larry David, 73, wed his girlfriend Ashley Underwood on Wednesday. https://t.co/WTospkTmEa — Entertainment Weekly (@EW) October 8, 2020

Marc Lavoine et Line Papin

Le 25 juillet, le chanteur de 27 ans a épousé la romancière de 24 ans lors d’une cérémonie intime organisée à la mairie du 5è arrondissement de Paris. C’est d’ailleurs la maire de la capitale Anne Hidalgo qui les a unis. Marc Lavoine et Line papin se sont rencontrés en 2016 dans les studios de France Inter.

Marc Lavoine et Line Papin : trois demandes en mariage, la cérémonie en détails https://t.co/vJXesIapPO pic.twitter.com/hMoYPYXLMx — Purepeople.com (@purepeople) August 6, 2020

ALEX PETTYFER ET TONI GARRN

Le top model allemand a elle-même partagé la bonne nouvelle de son mariage avec la star de Magic Mike.

Pamela Anderson et Jon Peters

Ces deux-là avaient cru bon remettre le couvert, trente ans après la première demande en mariage de Monsieur. Malheureusement leur union n’aura duré que 12 jours. Il s’agissait du cinquième mariage pour l’actrice mariée précédemment à Tommy Lee, avec qui elle a eu deux enfants, Kid Rock, et Rick Salomon par deux fois.

JUST MARRIED: Pamela Anderson and producer Jon Peters wed in surprise ceremony. https://t.co/hyeZkMO5M5 — Randi Scott (@RandiScottKSLX) January 21, 2020

Sean Penn et Leila George

L’acteur de 59 ans s’est marié pour la troisième fois. Il a épousé la fille de Vincent d’Onofrio, 28 ans, qu’il fréquente depuis plusieurs années. « Nous avons fait un mariage Covid », a expliqué l'acteur au micro de Seth Myers. «J'entends par là que c'était sur Zoom avec un commissaire du comté. Nous étions à la maison, mes deux enfants et son frère, et nous l'avons fait de cette façon ».