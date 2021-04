Aya Nakamura : ses confessions sur sa relation difficile avec son père

Dans un entretien accordé au magazine Vanity Fair, Aya Nakamura s’est confiée sur son enfance à Aulnay-sous-Bois avec ses parents, et ses quatre frères et sœurs. Et notamment sa relation particulière avec son père.

Selon la chanteuse, qui est mère d’une petite Aïcha âgée de 4 ans, ce dernier souhaitait qu’elle mène une existence heureuse, mais ordinaire. Cet ancien barman à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle aujourd’hui retraité n’a jamais écouté une seule de ses chansons, ou assisté à un de ses concerts, avoue la jeune femme.

«J'aurais aimé pouvoir discuter de ça avec lui. Aujourd'hui je suis connue, il le voit, il me dit : ‘Bon, félicitations quand même’», explique-t-elle dans les colonnes de Vanity Fair. La chanteuse, qui est née à Bamako au Mali, se dit toutefois gênée à l’idée qu’il puisse un jour venir assister à une de ses performances sur scène en raison de ses danses provocantes et de ses tenues sulfureuses.

«Lui est âgé. Il est d'une génération qui a grandi en Afrique. C'est un père mais aussi un homme. Il sait comment les hommes regardent les femmes. Le regard de mon père, c'est le seul que je redoute», ajoute-t-elle.