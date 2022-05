Nathalie Marquay : la veuve de Jean-Pierre Pernaut est persuadée qu’il communique avec elle

Nathalie Marquay fait face au deuil de son époux Jean-Pierre Pernaut depuis maintenant deux mois. Une situation douloureuse sur laquelle elle est revenue, évoquant également «les signes» que son mari envoie à sa famille.

Dans les colonnes de Télé ciné revue, Nathalie Marquay s’est confiée sur la vie sans Jean-Pierre Pernaut, décédé le 2 mars dernier, à 71 ans d’un cancer du poumon. «C’est très compliqué. J’ai toujours l’impression qu’il va franchir la porte de la maison. Pour les enfants, c’est dur aussi. Ça me fait mal de les voir souffrir», explique la mère de famille qui s’appuie sur la solidarité de son clan. «Heureusement qu’on est solidaire, tout comme on l’est avec sa première famille aussi. On est soudé», a souligné celle qui a partagé la vie de l’ancien présentateur du 13h durant près de deux décennies.

Mais l’homme à qui elle a dit «oui» en 2007, l’accompagne toujours selon elle. «Je sais qu’il est près de moi. Je crois aux anges, à la vie après la mort, comme je l’ai écrit dans mon livre «Moi, j’y crois». Depuis son décès, il m’a fait énormément de signes. Lui qui était très terre à terre quand je lui parlais de ça, il me fait désormais des signes de là-haut», poursuit-elle.

Des signes envoyés à toute sa famille

En effet, depuis la disparition de son époux il y a deux mois, la mère de famille pense avoir reçu plusieurs signes de Jean-Pierre Pernaut. Si elle n’a pas souhaité tous les évoquer, elle est revenue sur des moments loin d’être anodins pour elle. «Pendant deux mois, j’ai quitté l’hôpital chaque soir à 21h et la tour Eiffel était éteinte. Le jour où il est mort, en sortant, elle était allumée, elle scintillait. C’est là qu’on avait eu notre premier rendez-vous au restaurant. Le lendemain, je vais prendre ma voiture et, en allumant la radio, il y avait sa chanson préférée de Johnny Hallyday, «Allumer le feu», note l’ancienne Miss France 1987, et de préciser plus loin : «Il y a eu plein d’autres messages que je garde pour moi».

Nathalie Marquay n’est pas la seule à avoir reçu des signaux du journaliste. Leurs enfants Lou, 19 ans et Tom, 18 ans ont eux aussi expérimenté ces étonnantes manifestations. «Quant à ma fille, Lou, sa télé s’est allumée toute seule à 1h du matin. Il y avait un film où un homme disait : «Je suis fier de toi, ma fille». Et elle s’est éteinte juste après. Mon fils, lui, était fou de rage de ne pas avoir de signes. Le soir du débat présidentiel, il était devant une photo où il n’a pas arrêté de dire : «Papa, fais-moi un signe». D’un seul coup, nos deux télés se sont arrêtées net, l’image était figée», raconte Nathalie Marquay.

Convaincue qu’il y a quelque chose après la mort, la quinquagénaire estime d'ailleurs que «quand (son) tour viendra, il sera là pour (la) chercher. Au moins, je ne serai pas toute seule, il sera mon mentor», explique-t-elle, persuadée qu’aujourd’hui son époux «est dans la lumière, qu’il ne souffre plus, qu’il est près d'elle».