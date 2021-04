Demi Lovato a réagi à l’hospitalisation du rappeur DMX

Alors que le rappeur DMX est hospitalisé dans un état grave après une crise cardiaque, provoquée selon TMZ par une overdose, Demi Lovato, connue pour avoir eu de nombreux problèmes d'addictions, a réagi.

La chanteuse, qui en 2018 a failli mourir d’une overdose, a expliqué à TMZ avoir été secouée par la nouvelle. Interrogée à l’occasion d’un live organisé par le magazine, l'artiste de 28 ans a expliqué ressentir «un sentiment de culpabilité. La culpabilité du survivant».

Déjà revenue en février dernier sur ses addictions dans un documentaire baptisé «Dancing With the Devil», elle a ainsi confié qu’à chaque fois que quelqu’un faisait une overdose, elle se disait immédiatement : «Ça aurait pu être toi». Et de poursuivre : «Tu te demandes : "pourquoi je suis toujours là et d’autres non ?" »

Un constat qui la pousse à aller de l'avant

Un sentiment de culpabilité qui la force à «réaliser que chaque jour est un jour que quelqu'un d'autre ne reçoit pas», et lui «donne envie de vivre la meilleure vie possible en sachant que les autres n’ont pas eu cette chance».

Et la chanteuse tient à mettre à profit cette seconde chance. Elle vient ainsi de sortir son nouvel et septième album intitulé «Dancing With The Devil : The Art of Starting Over». Un titre qui fait à la fois allusion à son documentaire mais aussi à l'avenir. Sa traduction est édifiante «Danser avec le démon : l’art de recommencer». Une nouvelle vie ? Assurément.