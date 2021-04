L'acteur de la série Les Soprano Joseph Siravo est décédé

Joseph Siravo qui a joué le père de Tony Soprano dans la série Les Soprano, est décédé à l'âge de 64 ans. Le site The Hollywood Reporter précise que l’acteur est mort des suites d’un cancer.

Sa fille Allegra Okarmus a posté un message sur Instagram où elle a indiqué que son père est « mort paisiblement ». «J’étais à ses côtés quand mon très cher papa est parti ce matin, en paix, dans sa maison adorée. Je suis extrêmement reconnaissante de l’avoir eu avec moi sur Terre et je sais qu’il n’est pas parti loin. Il avait beaucoup de rôles à son actif mais son préféré était de loin celui de Nonno Joe.», avait-elle écrit selon les propos rapportés par la BBC, son post ayant dépuis été supprimé.

Dans la série américaine Les Soprano, Joseph Siravo incarnait Johnny Soprano, le père de Tony Soprano (interprété par l’acteur James Gandolfini décédé il y a sept ans). Né à Washington le 12 février 1957, Joseph Sirvo était bien connu des amateurs de séries, qui ont pu le voir notamment dans «New York Unité Spéciale», «Dirty Sexy Money», «Blue Bloods» ou encore «The People v OJ Simpson : American Crime Story». Il avait démarré sa carrière au théâtre. En 2006, il avait d'ailleurs fait partie de la première production de la comédie musicale Jersey Boys qui avait remporté un grand succès.

« Son interprétation de Johnny Boy Soprano était impeccable, et il a aussi fait un John Gotti parfait dans The Wannabe, de Nick Sandow », a écrit Michael Imperioli qui a joué avec lui dans Les Soprano. Joe était un excellent acteur et un type merveilleux, il nous manquera beaucoup ».

Son ami Garry Pastore, à qui il avait donné la réplique dans le film L’impasse de Brian De Palma sorti en 1993, lui a aussi rendu hommage. « Repose en paix mon cher ami, qui a mené un incroyable combat. Tu vas me manquer. On se voit de l'autre côté », a écrit l’acteur sur Instagram.