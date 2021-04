Moundir : une embolie pulmonaire diagnostiquée in extremis

Sévèrement touché par le Covid-19, Moundir raconte quotidiennement les séquelles et son combat pour retrouver son souffle. L’ancien candidat de Koh-Lanta révèle ce lundi qu’il a frôlé le pire : son médecin vient in extremis de lui déceler une embolie pulmonaire.

« Je ressors de chez mon cardiologue, l’un des meilleurs d’Europe, et le verdict est tombé après avoir fait l’échographie du coeur qui est au top, un électrocardiogramme au top et lui avoir expliqué mes symptômes de douleurs au poumon gauche qui sont continues, direction le scanner pour être sûr. Le verdict est embolie pulmonaire (infarctus du poumons gauche avancé) encore cinq jours et c’était critique (...) Je repars sur un traitement de 3 mois d’anti-coagulants mais je suis heureux de connaître le nom de ce qui me faisait tant souffrir la nuit », raconte-t-il sur son compte Instagam, qui a pris des allures de journal de bord.

Toujours sur Instagram, ce mardi Moundir confie ne pas avoir trouvé le sommeil, submergé par les émotions et les inquiétudes mais, combatif comme à son habitude, annonce entamer son traitement de 3 mois, «un combat de patience avec un engagement et une détermination sans failles dans un entrainement déjà établi, et qui m’attend dans le sud chez moi auprès des miens… », précise-t-il, s’accrochant plus que jamais en « ce moment grave » à l’amour de ses proches.