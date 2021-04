Les tendres confidences du père d'Angèle et Roméo Elvis

C’est dans les colonnes de Paris Match que le musicien belge Marka a évoqué sa relation avec ses deux enfants, Angèle et Roméo Elvis, dont il se dit évidemment «très fier».

Et quand il parle de sa progéniture, le chanteur ne tarit pas d’éloges. Si lui et sa femme, la comédienne et humoriste Laurence Bibot, sont célèbres en Belgique, et qu’il a encouragé ses enfants sur la voie artistique (Angèle l’a notamment accompagné au clavier sur scène), Marka est content d’avoir réussi ce qu'il désigne comme le «passage de relais». Précisant au passage que ni Angèle, ni Roméo Elvis, ne se sont appuyés sur la notoriété de leurs parents pour percer dans le métier.

«Comment le mec que je suis, sans même un tube, aurait pu les faire percer ? Ils ne me demandent même jamais conseil. J'ai un peu le sentiment d'être inutile, d'ailleurs. Ils ont fait leur route sans s'appuyer sur nous. J'ai lu un bouquin qui disait que le rôle du père est de pousser les enfants hors du nid. Chez nous, c'est moi qui ai dit à ma femme : ‘T'es sûr qu'on les laisse déjà partir ?’», s’amuse-t-il dans Paris Match.

Marka revient ensuite sur la naissance d’Angèle, en 1995, trois ans après celle de Roméo Elvis, et le sentiment que cela lui procure aujourd’hui. «Je me suis retrouvé face à elle et ça m'a désarçonné. Elle est si différente de son frère. Lui est comme moi, un fonceur qui relève la tête quand il a pris un mur, alors qu'Angèle l'a évité depuis longtemps !», confie le musicien qui reconnaît aujourd’hui que ses enfants sont devenus de véritables «chefs d’entreprise», experts dans la gestion des «réseaux sociaux, de la presse et de leur image». Et tout ça sans l’aide de papa.