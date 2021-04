Rayane Bensetti et Camille Lellouche en froid depuis leur vidéo ?

Depuis la vidéo où ils s’embrassent langoureusement, la relation entre Rayane Bensetti et Camille Lellouche ne semble pas au beau fixe. Comme en témoigne leur comportement sur les réseaux sociaux.

Début avril, énormément de monde avait été surpris de découvrir ce rapprochement physique entre le comédien et l’humoriste, lui fumant «un tamien» (du cannabis, ndlr), et elle visiblement sous l’effet de l’alcool. Rayane Bensetti et Camille Lellouche s’étaient ensuite embrassés à pleine bouche, après que celle-ci ait lâché en direct un «Je te suce hein quand même !», alors que l’acteur affirmait être en famille. Sont-ils en couple, ou est-ce juste de la provocation ? La question a alimenté de nombreuses rumeurs les jours suivants.

Mais depuis cet instant, rien ne va plus entre eux. La preuve ? Ils ont chacun arrêté de suivre l’autre sur les réseaux sociaux, affirme le site Star Mag. Ce qui, à notre époque «connectée», est lourd de sens. Camille Lellouche et Rayane Bensetti ne se sont pas exprimés sur cette vidéo, mais au lendemain de sa diffusion, l’acteur de Tamara avait posté les paroles d’une chanson d’Akon.

Une prise de distance avec ses amis

«Je réalise que tout ce que je fais affecte les personnes autour de moi. Je voudrais donc prendre ce temps pour m'excuser des choses que j'ai faites et des choses qui ne sont pas encore arrivées. Et de celles dont ils ne veulent pas assumer la responsabilité», avait-il posté.

L’image de Rayane Bensetti a manifestement beaucoup souffert suite à cette vidéo, et il semblerait que même certains de ses amis aient décidé de prendre leur distance. Notamment sa partenaire de Danse avec les stars Denitsa Ikonomova, avec laquelle il était très proche – au point que certains les soupçonnent d’être en couple – mais qui a, elle aussi, cessé de le suivre sur les réseaux sociaux.