Décès d'Yves Rénier : les hommages se succèdent

Le commissaire Moulin, c’était lui. L'acteur et réalisateur Yves Rénier est mort dans la nuit de vendredi à samedi 24 avril, des suites d’un malaise cardiaque, à son domicile de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Il avait 78 ans. Tout au long de la journée, les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux.

Jean-Luc Reichman, Jean-Pierre Foucault, Nikos Aliagas ou encore Paul Belmondo ont rendu hommage à cet homme de talent suite à sa disparition.

Non !!! Yves Renier !Quelle tristesse ! Compagnon de @TF1 pendant 30 ans .avec le Commissaire Moulin.. Acteur et réalisateur talentueux.. Jacqueline Sauvage , permettant à @MurielRobinCOM d’avoir l’un de ses plus beaux rôles . Tendres pensées à Karine et aux enfants .

— Jean-Pierre Foucault (@Foucault_JP) April 24, 2021