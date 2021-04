20 ans de Loft Story : que sont devenus les candidats ?

En 2001, treize célibataires entraient dans un immense appartement coupé du monde où des dizaines de caméras dispersées retransmettaient leurs moindres faits et gestes à la télévision. Première émission de téléréalité diffusée en France, Loft Story fête aujourd’hui ses 20 ans. Voici ce que sont devenus les candidats.

Loana Petrucciani

La pulpeuse blonde de la piscine a traversé bien des épreuves depuis la fin de Loft Story. Drogue, tentatives de suicide (neuf selon elle), problème avec le fisc, Loana a tenté à maintes reprises de remonter la pente et de lutter contre ses addictions. Alors qu’elle a déclaré en février dernier sur le plateau de TPMP « aller mieux et vouloir prendre un nouveau départ », elle a depuis été hospitalisée à plusieurs reprises.

Steevy Boulay

Il n’a jamais quitté le paysage médiatique depuis la fin de l’émission. Après sa sortie du loft, Steevy intègre la bande à Ruquier et devient chroniqueur dans diverses émissions télé et radio présentées par l’animateur. Il est notamment sociétaire des Grosses têtes et a récemment rejoint l'équipe de chroniqueurs de TPMP.

Jean-Edouard Lipa

Le joli blond aux yeux bleus a opéré un virage à 360 degrés dans sa carrière professionnelle. Terminé les soirées où il officiait en tant que DJ, Jean-Edouard Lipa est consultant artistique pour des palaces via son entreprise Five stars Consulting. Dans sa vie personnelle, l'ex-star de téléréalité est récemment passé à côté d’un drame. Il a en effet frôlé l’amputation d’une jambe après « un double anévrisme de 10 cm de l’artère poplité de la jambe gauche ayant déjà entrainé l’obstruction de 2 des 3 artères inférieures » comme il l'a expliqué sur son compte Instagram. Opéré à temps en septembre dernier, il a évité l’amputation et a fêté ses 40 ans.

Julie et Christophe Mercy

Depuis Loft Story, ils ne se sont jamais quittés. Les tourtereaux vivent toujours ensemble avec leurs deux enfants à Toulouse. Monsieur travaille dans une entreprise d'électronique et madame exerce ses talents dans l'hôtellerie.

Kenza Braiga

En vingt ans, elle a multiplié les expériences à la radio, domaine qu'elle affectionne tout particulièrement. France Bleu Sud Lorraine, Radio Orient, Mouv’, Parenthèse Radio et Radio Fugue sont autant de stations accrochées à son tableau de chasse. Elle est aujourd'hui productrice pour Webradios éditions, un groupe éditeur de radios thématiques digitales comme elle l'a confié Lorraine Actu.

Laure de Lattre

Surexcitée en permanence, la petite pile brune a tourné la page télé après avoir notamment présenté une année le Morning Live. Elle est aujourd’hui rédactrice en chef des "Nouvelles esthétiques", un magazine destiné aux professionnels de la beauté.

Akima BenDacha

Elle aussi s’est essayée à la télévision en animant une émission sur la chaîne musicale MCM. Akima dit "Kim" dans Loft Story vit dorénavant à Etats-Unis où elle tient un restaurant avec son mari, le grand chef très médiatique Michel Thomann.

Aziz Essayed

A sa sortie du Loft, Aziz a multiplié les petits rôles et apparitions dans les publicités, courts et longs métrages, et, webs-séries. Mais passionné d’art martiaux depuis 20 ans, c'est dans cette voie qu'il a fait ses preuves. Il est aujourd’hui devenu instructeur de Run commando, des courses très physiques ponctuées d’obstacles à franchir.

David

Dans la musique avant d’intégrer Loft Story, le personnage le plus déjanté de l’émission serait actuellement coach sportif à domicile et vivrait entre Paris et Marseille.

Delphine Castex

Après avoir multiplié les emplois dans différents domaines comme elle l’a notamment confié à Télé Star expliquant avoir été « ambulancière, croque-mort commerciale… », elle est aujourd’hui mère de trois enfants. Elle est mariée à l'entraîneur de basket, François Gomez. Le couple s’est installé en juin 2015 à Tarbes d’où Delphine est originaire.

Fabrice Béguin

Spécialisé dans les placements en assurance de 2005 à 2011 puis directeur régional d’une société de développement personnel, il a ensuite créé "Terre des mômes", entreprise en charge de l’anniversaire pour les enfants toujours en activité. A 50 ans, il est également à la tête d’un parc aquatique, près de Lyon.

Philippe Bichot

Après avoir quitté la France pour l'Allemagne où il a oeuvré pour une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables, l’intello de la saison 1, vit depuis 2016 au Luxembourg. Il travaille dans une entreprise de nanotechnologie.