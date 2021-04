Kate et William ont-ils plagié Harry et Meghan pour leur vidéo de famille ?

Pour fêter leurs 10 ans de mariage, et remercier tous ceux qui leur ont témoigné de l’affection en cette date particulière, William et Kate ont publié une vidéo de famille adorable…que certains dénoncent comme un plagiat.

Kate et William pensaient probablement bien faire en partageant ces instants avec leurs trois enfants à la plage, puis autour d’un feu à faire griller des marshmallows. Et ce message : «Merci à tous pour vos gentils mots à l’occasion de notre anniversaire de mariage. Nous sommes très reconnaissants pour ces dix années de soutien que vous nous avez apporté au quotidien dans notre vie de famille. W & C», peut-on lire.

Mais c’est mal connaître le caractère impitoyable des réseaux sociaux que de croire que tout allait bien se passer. Une poignée d’internautes n’a pas pu s’empêcher de crier au plagiat en voyant cette vidéo, accusant William et Kate de s’être délibérément inspiré de la courte vidéo de Archie, le fils de Harry et Meghan Markle, en balade à la plage diffusée lors de leur interview avec Oprah Winfrey.

aww Meghan, Archie, and Harry at the beach

Oui, il faut vraiment chercher pour y déceler un plagiat. Le pire, c’est que l’histoire ne s’arrête pas là. La vidéo du futur roi d’Angleterre avec sa famille a également été vivement critiquée par l’experte royale Daniela Elser du site australien news.com.au. Après avoir salué le fait que William et Kate avait tout mis en œuvre pour garantir à leurs progénitures une enfance loin des caméras, et aussi normale que possible, ce clip familial vient, selon elle, de compromettre tous les efforts produits.

Pour Daniale Elser, le couple vient de «déplacer la ligne» des attentes du public concernant leur vie de famille. Surtout concernant les plus petits. Car si l’aîné aura à faire face « au poids de l’intérêt public étant donné qu’il siègera sur le trône », cela n’est pas le cas de Charlotte et Louis.

«Les perdants dans cette équation révisée pourraient être Charlotte et Louis», qui «auraient pu espérer une marge de manœuvre», assure l’experte royale. Sont-ils désormais condamnés à vivre sur le regard de médias avides d’en savoir plus pour satisfaire la curiosité du public ? Cela reste à voir.