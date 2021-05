Bill et Melinda Gates annoncent leur divorce

Après 27 ans de mariage, le milliardaire Bill Gates et son épouse Melinda ont annoncé leur séparation.

Le fondateur de Microsoft a officialisé la nouvelle dans un communiqué diffusé sur Twitter. «Après y avoir longuement réfléchi et après avoir beaucoup travaillé sur notre relation, nous avons décidé de mettre un terme à notre mariage», écrit le couple, ajoutant «ne plus pouvoir évoluer ensemble».

Parents de trois enfants, Bill et Melinda Gates soulignent toutefois qu'ils continueront à travailler main dans la main au sein de leur fondation : «Nous continuons de croire en cette mission et poursuivrons notre travail ensemble». La Fondation Bill et Melinda Gates lutte contre la pauvreté et oeuvre notamment dans le domaine de la santé.

Les deux Américains s'étaient rencontrés en 1987 lors d'un salon professionnel alors que Melinda travaillait au service marketing de Microsoft. Après leur mariage, célébré en 1994 à Hawaï, Melinda Gates avait quitté le groupe en 1996 pour se consacrer à leur famille. En 1999, ils avaient créé la fondation à laquelle ils se consacraient exclusivement depuis plusieurs années.

Selon TMZ, la fortune du couple est estimée à plus de 130 milliards de dollars.