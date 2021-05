Kim Kardashian attaquée en justice par sept anciens employés

Les cours de droit que la femme d’affaire prend dans le but de passer le barreau pour devenir avocate risquent de lui servir. Kim Kardashian ferait l’objet de poursuites judiciaires par sept de ces anciens employés a déclaré lundi 24 mai le média Page Six.

Anciens jardiniers et agents de maintenance de sa villa d’Hidden Hills en Californie accusent la star de retard de paiements, de dépenses non-remboursées, d’heures supplémentaires non payées ou encore d’absence de pause déjeuner.

Selon Page Six, les ex-employés affirment ne pas avoir reçu de fiches de paie détaillées et l’un d'eux déclare avoir été renvoyé après s’être questionné sur ses droits. Un ancien salarié de 16 ans au moment des faits déclare également avoir travaillé bien au-delà de la limite de 48 heures autorisée pour les mineurs.

L’avocat des anciens salariés de Kim Kardashian, qui avait également représenté l’un des anciens employés du mari de la star Kanye West dans une affaire similaire en 2020, a déclaré lundi 24 mai 2021 dans le Daily Mail que les violations du droit du travail étaient un problème courant à Los Angeles.

« Ces travailleurs poursuivent la mauvaise personne »

« Ces travailleurs ont été embauchés et payés par l’intermédiaire d’un tiers engagé par Kim pour fournir des services continus. Kim n’est pas impliquée dans l’accord conclu entre le sous-traitant et ses travailleurs, elle n’est donc pas responsable (...), a déclaré un porte-parole de la femme d’affaires contacté par Page Six pour commenter ces accusations.

« Kim n’a jamais refusé de payer pour des services rendus et elle espère que le problème entre ces travailleurs et le sous-traitant qui les a embauchés va se résoudre au plus vite et à l’amiable », a-t-il ajouté.

« Elle n’a pas l’habitude de ne pas payer ses factures à temps, elle ne l’a jamais fait et ne le fera jamais. Elle est très fière de payer ses employés en temps et en heure pour le travail qu’ils accomplissent donc ce problème n’a rien a voir avec elle. Ces travailleurs poursuivent la mauvaise personne », a même ajouté une source proche de Kim Kardashian.