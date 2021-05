Friends : Courteney Cox cartonne avec sa reprise de la célèbre danse «The Routine»

Alors que l’épisode spécial «Friends» a été diffusé jeudi 27 mai, Courteney Cox prolonge le plaisir et reprend, de son côté, une chorégraphie bien connue de la série.

La mémorable interprète de Monica a dévoilé sur son compte Instagram cette chorégraphie dont les fans se souviennent. Baptisée «The Routine», cette danse effectuée à l’origine avec Ross, et connue pour être la danse du frère et de la sœur, a donc été reprise par Monica ce week-end, avec un nouveau partenaire : son ami Ed Sheeran. Un moment que Courteney Cox a immortalisé en vidéo, accompagné d’un petit mot : « Juste une petite danse de routine avec un ami ».

Monica enchaîne les pas avec le chanteur britannique. Le duo réserve toutefois un final différent puisque les deux interprètes simulent une chute au lieu du porté effectué par Ross et Monica, dans la saison 6.

Une vidéo qui a fait réagir et cumule déjà plus de huit millions de vues. «C’est épique», «Incroyable», «Brillant», «Cela me donne une autre raison de vivre», «C’est le crossover le plus inattendu que je n’ai jamais vu», «Eh bien, il n’y a plus d’Internet ... car il vient d’exploser!», ont ainsi partagé les internautes, dont certains préconisent même que cette chorégraphie deviennent le nouveau challenge du moment : « Et maintenant c’est un #routinechallenge ».