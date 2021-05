Joe Lara, célèbre «Tarzan», est mort dans un crash d’avion

Joe Lara, qui avait fait ses débuts sur le grand écran en 1989 en incarnant le roi de la jungle dans «Tarzan à Manhattan» de Michael Schulz est mort dans des cironstances tragiques samedi 29 mai 2021.

L'acteur de 58 ans était à bord d'un petit avion d'affaire en direction de Palm Beach en Floride qui s'est écrasé, peu après son décollage, vers Nashville dans le Tennessee. Les secouristes étaient sans espoir, dimanche 30 mai, de retrouver des survivants.

L'acteur, connu pour son rôle éponyme dans la série «Les aventures fantastiques de Tarzan» de 1996 à 1997 se trouvait dans l'avion avec son épouse Gwen Shamblin Lara et six autres personnes.

Plusieurs composants de l'avion ainsi que des restes humains découverts

«Nous ne cherchons plus de survivants à ce stade», a déclaré le chef des secouristes lors d'une conférence de presse. Dimanche après-midi, «plusieurs composants de l'avion ainsi que des restes humains» ont été découverts.

Né le 2 octobre 1962 à San Diego en Californie, Joe Lara est retenu pour sa plastique avantageuse et sera le 18ème acteur à incarner Tarzan à l'écran avant dans se lancer dans une carrière de téléfilms et de séries B. Il quitte les plateaux de tournage en 2002 pour se consacrer à une autre passion, la musique country et sort un album en 2009. L'acteur était également engagé auprès des activités évangéliques de sa femme, autrice à succès de programmes de régimes alimentaires basés sur la foi.