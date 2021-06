Ayem Nour présente l'amoureuse de son fils sur Instagram

Lors d’une sortie au parc, Ayem Nour a constaté que son petit garçon, Ayvin, s’était trouvé une amoureuse. Un instant que la jeune femme a partagé avec ses fans sur Instagram.

Son fils Ayvin, fruit de ses amours avec le richissime homme d’affaires Vincent Miclet, va fêter ses 5 ans le 7 juin prochain. Et force est de constater qu’il est plus épanoui que jamais, et qu’il n’a pas peur de se faire des amis. Comme Charlotte, qui selon Ayem Nour, n’est autre que l’amoureuse de son garçon. Une découverte qui a chamboulé la jeune maman.

«J’ai un gros problème... Je vous présente Charlotte... L’amoureuse de mon fils ... Lors de notre rencontre, elle m’a fait une révérence en me disant : ‘je suis ravie de vous connaître...’ Quelle merveille les enfants ... Tellement mignonne cette princesse mais j’étais vraiment pas prête... », écrit-elle, le 31 mai, en légende de la photo.

Une publication qui a ravi les fans de l’ancienne star de téléréalité. «Trop mignon!! quand il sera ado ça sera plus ‘difficile’. J'ai eu une boule au ventre quand j'ai vu le mien avec sa chérie par hasard dans un magasin et que j'ai eu droit à ‘bonjour MADAME’», réagit notamment un de ses abonnés. Il est vrai que ces deux-là sont au sommet de la «mignonitude».