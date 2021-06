Magalie Vaé (Star Academy) : comment son million d’euros s’est envolé ?

Invitée mercredi 26 mai de l’émission « Ça commence aujourd’hui », présentée par Faustine Bollaert sur France 2, Magalie Vaé, gagnante de la Star Academy en 2005n a raconté comment l’argent gagné grâce à l’émission lui a filé entre les doigts.

Gagnante de la cinquième saison de la plus célèbre compétition de chant du début des années 2000, Magalie Vaé n’avait que 18 ans lors de sa victoire et n’a pas su gérer sa notoriété soudaine. Elle a confié à Faustine Bollaert dans son émission, qui avait pour thème « grande vie, faux amis, arnaques : comment les célébrités gèrent-elles leur argent ? », avoir alors gagné 1 million d’euros à la sortie de l’émission.

Une somme amputée de moitié après le passage des impôts que l’ex-candidate explique avoir touché « après l’enregistrement du premier album et une fois le premier single sorti ». « On va dire que j’ai vécu des bons moments mais c’est quand même un cadeau empoisonné à l’âge que j’avais », détaille la chanteuse, précisant que «s’il y avait eu un suivi psychologiquement, financièrement, ça aurait pu être mieux géré ».

UN Cadeau empoisonné

« La première chose que j’ai fait, c’est en faire profiter ma famille. Je leur ai dit : vous choisissez le voyage que vous voulez faire pendant 15 jours et vous partez où voulez », s'est souvenue l’ex-participante de la Star Ac’. Mais la toute jeune adulte d’alors, qui n’avais jamais travaillé, explique ne pas avoir su comment dépenser cet argent.

« J’ai fait profiter des gens que je croyais être mes super amis (…) et qui se sont envolés », se rappelle-t-elle amère, près de 15 ans plus tard. « On ne se rend pas compte, c’est des petites sommes mais ça va vite : c’est un restau pour une bande de copains, on sort tous les soirs c’est moi qui paye, c’est le taxi pour tout le monde, on ne réfléchit pas… ».

Magalie Vaé estime ainsi avoir profité d’un train de vie faste durant quatre ans avant de devoir en changer et de « reprendre le métro ». « Je m’en veux à moi parce que j’aurais pu plus faire profiter ma famille (…) ça m’a permis de connaitre la valeur de l’argent que je n’avais jamais connue avant et ça m’a permis de l’inculquer à ma fille ».