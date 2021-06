Sir Kipsta, jeune youtubeur fan de football, décède des suites d'une opération du coeur

Alex, alias «Sir Kipsta», Youtubeur passionné de football, est décédé le 10 juin dernier, des suites d'une lourde opération du coeur, à l'âge de 17 ans.

L'adolescent, youtubeur à succès et fan de ballon rond, luttait contre une insuffisance cardiaque. Prévenu des risques de son opération, Alex Dragomir de son vrai nom, avait tenu à adresser un message à ses fans. « Si cela ne fonctionne pas, alors ce fut un bon moment, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi », écrivait-il sur Twitter. Un message conscient, qui sera tristement le dernier du vidéaste aux 28 000 abonnés sur Youtube.

Au terme de ces 7 heures d'opération, le jeune homme décède, et c'est par l'intermédiaire de sa soeur que sa communauté l'apprend. « Bonjour, comme vous le savez peut-être déjà, mon frère est décédé aujourd’hui, il a subi une opération très dure qui a duré 7 heures mais son cœur n’en pouvait plus, il était trop faible pour survivre ».

Helllo , as you all might already know my brother passed away today he had a very hard operation which lasted 7 hours but his heart couldn’t take it anymore ,he was too weak to survive. Heaven gained another angel he was my rock my everything . RIP Alex x pic.twitter.com/BRfbZIQfra

