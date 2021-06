Grosse frayeur pour Nabilla : son fils Milann hospitalisé d’urgence cette nuit

En larmes, Nabilla Benattia raconte que son fils Milann a été hospitalisé en urgence dans la nuit de ce jeudi 17 juin après une détresse respiratoire.

Le petit Milann a causé une grande frayeur à la star de télé-réalité et son époux Thomas Vergara. En se rendant dans la chambre de leur enfant, les deux parents ont découvert avec stupeur que le petit garçon était au plus mal.

« J'ai vécu les plus longues minutes de ma vie sur le chemin de l'hôpital. Il était tout rouge et ne respirait pratiquement plus, du moins avec une grande difficulté », a révélé Nabilla sur Snapchat.

Son fils aurait été victime d’un « croup, une infection virale aiguë des voies aériennes supérieures », explique-t-elle. Les médecins « lui ont fait une piqûre de cortisone dans la jambe. Et ils l'ont mis sous appareil respiratoire », détaille la star des réseaux sociaux, qui au matin a donné des nouvelles plus rassurantes. Milann irait désormais « beaucoup mieux ». « Hello à tous. Nous n'avons pas dormi de la nuit. Nous avons eu très peur pour Milann. Pour le moment tout va bien. Il est stable », a-t-elle fait savoir à ses abonnés.