Euro 2021 : N’Golo Kanté en couple avec l’ex-femme d’un ancien international français ?

N’Golo Kanté ne serait plus un cœur à prendre. Actuellement à l’Euro avec l’équipe de France, le milieu de terrain tricolore aurait trouvé l’amour et serait en couple avec Jude Littler, selon la presse anglaise. Et la Britannique n’est autre que l’ancienne femme de Djibril Cissé.

Jude Littler et l’ancien attaquant tricolore (41 sélections) se sont séparés en 2014 après plus de dix ans de vie commune. De leur idylle sont nés trois enfants : Cassius Cissé (2006), Prince Kobe Cissé (2008) et Marley Jackson Cissé (2010). Mais la fin de leur relation a été houleuse au point de s’invectiver via des messages interposés sur les réseaux sociaux.

Après son divorce, cette ancienne coiffeuse, âgée de 46 ans, a également eu une aventure avec l’Arménien Henrikh Mkhitaryan, qui évolue actuellement à l’AS Roma en Italie. Et aujourd’hui, c’est dans les bras d'un autre footballeur qu’elle aurait donc trouvé son bonheur en la personne de N’Golo Kanté.

Très apprécié des supporters des Bleus pour sa gentillesse, son humilité, sa bienveillance mais aussi son activité incessante sur le terrain, le milieu tricolore (30 ans) partagerait sa vie avec la jolie blonde. Les deux tourtereaux se seraient même mariés, selon les médias britanniques. Mais également réputé par sa discrétion, le joueur de Chelsea préfère rester silencieux sur sa vie privée et sentimentale.