Euro 2021 : les objets les plus cools pour soutenir les Bleus

Plus que jamais, les Bleus ont besoin de notre soutien après leur match mitigé contre la Hongrie. Voici quelques idées pour être derrière l'équipe de France en toutes circonstances, dès le saut du lit.

UN BOL DE CHAMPIONNE

Dès le matin, le soutien des Bleus s'affiche à table, avec ces deux bols Mon Champion/Ma championne. Les deux modèles sont réalisés par la faïencerie Nistar, une entreprise artisanale installée depuis 1936 en Vendée.

Bol Ma championne/Mon champion, 14,90 €

Un sweat shirt tout confort

Un maillot officiel, c'est sympa, mais pas forcément facile à porter. Même s'il fait un peu chaud pour le moment, ce sweat-shirt sera un allié de poids pour les soirées qui finissent trop tard, quand les températures baissent. Bon, si vous n'aimez pas les sweats, il y a aussi des shorts.

Sweat-shirt Air Fleece, Nike, 70 €

Un terrain de foot en version mini

Les enfants aussi ont le droit de vivre le rêve bleu. Ce grand terrain transportable Playmobil leur permettra de rejouer tous les matchs des Tricolores. Ils auront même le droit de marquer ce fameux but à la 92e minute, que l'on attend toujours désespérément.

Grand terrain de foot transportable, Playmobil, 59,99 €

Des boules de pétanque deux étoiles

La pétanque et la compétition, c'est une histoire qui dure. Cette triplette très réussie, signée par le spécialiste Obut, affiche clairement la couleur. Au risque de passer pour un fanfaron, il va falloir assurer, boules en main, pour avoir le droit de jouer avec.

Boules de Pétanque FFF, Obut, 69,90 €

Un Bob estival

Deux étoiles discrètes, et un look parfait pour l'été. Ce bob réunit toutes les valeurs défendues par l'entreprise Ringart's. A la fois populaire, sympa et décalé, il est fabriqué à Caussade, dans le Tarn-et-Garonne.

Bob FFF X Ringart's, 64,90 €

Un savon de haute qualité

Les Bleus dans la tête, même quand on se lave les mains, c'est possible. Cette savonnette de haute qualité est produite à Marseille par l'entreprise Fer à Cheval, fondée en 1856, ce qui en fait la plus ancienne savonnerie marseillaise en activité.

Savon de Marseille Fer à Cheval x Equipe de France, 5,90 €