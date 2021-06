Euro 2021 : La France première de son groupe si…

Malgré son match nul contre la Hongrie (1-1), l’équipe de France est en tête du groupe F devant l’Allemagne et le Portugal. Et les Bleus auront leur destin en main lors de la dernière journée, ce mercredi, face aux Portugais pour se qualifier pour les 8es de finale mais aussi terminer à la 1ère place.

C’est une «finale» de groupe qui attend les champions du monde. Et le résultat devrait conditionner en grande partie la suite de leur parcours dans cet Euro. Car en terminant premiers de leur groupe, les champions du monde affronteraient en 8e de finale le 3e du groupe A, B ou C, soit un adversaire plus abordable, alors qu’en cas de 2e place, ils croiseraient la route du 1er du groupe D, qui pourrait être l’Angleterre. S’ils venaient à être parmi les six meilleurs troisième, ils seraient amenés à affronter le premier des groupes B ou C.

En tête avec quatre points, soit un de plus que les Allemands et les champions d’Europe portugais, les coéquipiers d’Hugo Lloris seront assurés de finir à la 1ère place en cas de victoire à la Puskas Arena de Budapest contre les partenaires de Cristiano Ronaldo, peu importe le résultat dans l’autre rencontre. Un match nul pourrait également suffire, si dans le même temps la Mannschaft ne s’impose pas contre la Hongrie, qui est toujours en course pour se qualifier.

De quoi promettre une dernière journée indécise et haletante dans un groupe qui n’a pas usurpé son surnom de «groupe de la mort». Le dénouement aura lieu mercredi avec un coup d’envoi pour les deux rencontres à 21h.

La France termine 1ère si…

- La France bat le Portugal, peu importe le résultat de l’autre match entre l’Allemagne et la Hongrie.

- La France fait match nul contre le Portugal et l’Allemagne ne bat pas (défaite ou match nul) la Hongrie.