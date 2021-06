«Wonderman» : Bernard Tapie tacle Laurent Lafitte

Le comédien Laurent Lafitte jouera le rôle de Bernard Tapie dans une série intitulée «Wonderman». L’homme d’affaires a déclaré ne pas valider ce choix.

Dans une interview accordée notamment à Var-Matin, l’homme qui se bat contre un cancer depuis des années, a expliqué son désaccord quant à voir le sociétaire de la Comédie-Française jouer son propre rôle dans une production Netflix réalisée par Tristan Séguéla.

Laurent Lafitte sera Bernard Tapie dans une nouvelle série Netflix [exclu] - https://t.co/daSWRcUHzB pic.twitter.com/MdV56fhIrB — Première Séries (@SeasonPremiere_) June 18, 2021

«J’étais contre. C’est le fils d’un copain. Le faire sans me demander mon accord de principe, ce n’est pas très bien. Il y a des choses qu’on ne fait pas. Qu’il y ait des documentaires, c’est autre chose, mais emprunter mon nom, c’est un peu lourd», a-t-il précisé quand on l’a interrogé sur cette mini-série qui retracera «le destin romanesque d'une personnalité publique hors du commun» qui, «de chanteur à businessman, de ministre à prisonnier, a tout connu».

Composée de six épisodes de 45 minutes, «Wonderman» abordera d’abord les jeunes années de Bernard Tapie et ouvrira peut-être la voie à d’autres saisons. L'ancien président de l'OM n'est cependant pas impliqué dans ce projet.

Le choix de Laurent Lafitte pour incarner l’homme d’affaires s’est fait très tôt. « On se disait tous les deux qu'il ressemblait incroyablement à Bernard Tapie. On s'est fait la réflexion à peu près au même moment. (…) Je lui ai dit à ce moment-là que je voulais travailler sur un projet de fiction consacré au mythe Bernard Tapie. Et il se trouve que lui aussi, c'était un truc qu'il rêvait de faire ! Alors on s'est tapé dans la main. On a gardé en tête cette envie de retravailler ensemble. Entre-temps, avec Olivier Demangel et Bruno Nahon, on a travaillé sur un autre projet et c'est là que l'on a parlé concrètement de faire une série autour de Bernard Tapie», a détaillé le réalisateur au magazine Première.