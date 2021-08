«On me vomit dessus» : quand Jean-Marie Bigard tape son nom dans Google

En tapant son nom sur Google, Jean-Marie Bigard a eu la mauvaise surprise en découvrant la haine qui est déversée contre lui par les internautes.

Dans une vidéo postée ce vendredi matin via son compte Instagram, Jean-Marie Bigard a fait part de sa tristesse après avoir été alerté par ses proches, des insultes qu’il recevait sur Internet. Il explique avoir tapé son nom dans la barre du moteur de recherche, en ajoutant les termes «pass sanitaire» ou «vaccin» avant de tomber sur la pluie de commentaires haineux.

«Et puis j’ai vu de quelle manière on me vomissait dessus, dans quelle m*** on me trainait. Comme un criminel», dénonce l’humoriste dès les premières secondes de sa publication.

Connu pour toujours assumer haut et fort le fond de ses pensées, l’humoriste de 67 ans déclare ensuite que «bien que le mieux serait de ne rien dire» comme lui a conseillé son ami Jean-Jacques Goldman, le comédien ne pouvait pas rester sans réagir.

«Je suis obligé de vous dire ma tristesse parce que je me dis, mais mon dieu, comment je peux passer de chevalier généreux à traitre qui retourne sa veste pour de la thune, c’est exactement ce qu’on dit en ce moment de moi» regrette-t-il.

L’origine de cette haine des internautes

Jean-Marie Bigard s’est attiré les foudres de certains internautes depuis qu’il a été obligé de céder au pass sanitaire pour accueillir son public lors de ses spectacles, alors qu’il y était fermement opposé. Mais comme il le rappelle : «Pour ceux qui se posent encore la question, je suis contre la pass sanitaire. Mais je suis comme toi ou toi, j’ai une famille à nourrir, alors je suis étranglé et obligé de l’accepter car on ne l’impose ce pass sanitaire».

D’ailleurs, pas plus tard qu’il y a trois jours, le papa de Sasha, Bella et Jules, rouspétait encore contre le port du masque obligatoire, regrettant que la liberté des Français soit «bafouée». Il avait ainsi décidé de lever cette obligation durant ses spectacles.

Mais malgré son positionnement, cela n’a pas empêché ses détracteurs de réagir. Jean-Marie Bigard ne s’attendait pas à ce que de nombreuses personnes crachent leurs haines cachés derrière leurs écrans, lui reprochant ses dernières décisions prises contre sa volonté. Il se dit «consterné de toute cette méchanceté qui lui tombe sur la g***, de tous les médias qui le méprisent». L’époux de Lola Marois se voit «comme une bête à abattre» et affirme ne pas mériter ça. Toujours aussi transparent dans ses réactions, il confie même «avoir envie de pleurer».