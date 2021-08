Pass sanitaire : Jean-Marie Bigard dénonce une «vaccination forcenée» et interpelle Emmanuel Macron

Alors que plus de 237.000 personnes ont défilé en France ce samedi contre l’extension du pass sanitaire, Jean-Marie Bigard a partagé, sur son compte Instagram, une vidéo dans laquelle il rappelle clairement son opposition au dispositif en s’adressant directement à Emmanuel Macron.

«A méditer monsieur le président. Pour ceux qui se posent encore la question, je suis contre le pass sanitaire !!!! Mais je suis comme toi ou toi, j’ai une famille à nourrir, alors je suis étranglé et obligé de l’accepter car on me l’impose ce pass sanitaire», a-t-il écrit en légende de la séquence, visionnée à ce jour plus de 25.400 fois.

«un tour de vis de plus qui nous étrangle»

Face caméra, l’artiste de 67 ans commence son discours en citant l’un des plus grands humoristes français : «Coluche disait : ‘On arrêtera de faire de la politique quand les politiques arrêteront de nous faire rire’. C’était très clair. C’était un très joli message».

Le pass sanitaire, qui sera étendu ce lundi 9 août à de nombreux lieux, dont les restaurants, les bars, certains centres commerciaux, ou encore les transports ferroviaires et aériens, «est un tour de vis de plus qui nous étrangle», poursuit Jean-Marie Bigard, qui compte plus de 75.000 abonnés sur le réseau social.

«Je te remets la phrase à l’endroit, Monsieur le Président, poursuit-il. C’est à cause du pass sanitaire que les restaurants ferment.» Le papa de Sasha, de Jules et de Bella, s'en est également pris aux collaborateurs du chef de l'Etat. «Il n’y a personne qui peut te conseiller ? Il y a bien des gens autour de toi qui doivent te dire ‘Mais, il ne faut pas dire des conneries comme ça’».

«C’est le pass sanitaire qui fait fermer tous les restaurants, qui annule tous mes spectacles, par exemple et tous les spectacles de tout le monde ! Tous les festivals, tout ça…Ça décourage absolument tout le monde. Vous pouvez nous menacer de 150 - 250 000 euros pour les gens qui voudraient essayer d’avoir un faux pass sanitaire, sous peine de crever, puisque c’est ça le truc», ajoute le compagnon de Lola Marois.

«C’est le peuple le plus fort»

«A l’époque des gilets jaunes, vous avez énervé beaucoup plus de gens et vous avez failli être submergé», a-t-il encore déclaré, avant d’évoquer la Commune de Paris. «C’est le peuple le plus fort, et vous êtes bien en train de l'énerver. Je vous promets des lendemains douloureux si jamais ça continue tout l’été de manifester contre le pass sanitaire et cette vaccination forcenée de la planète entière».

«Allez je vous souhaite bien du courage monsieur le président», a conclu Jean-Marie Bigard qui a, sans surprise, fait beaucoup réagir la Toile.

Alors que certains internautes ont soutenu ses propos, d’autres, au contraire, ont critiqué sa prise de position. «Restez au lit svp.....merci», «Un discours de façade …quasi aineux et menaçant», «Ce n’est pas le passe sanitaire qui tue les restaurants; c’est le Covid et le nombre de gens hospitalisés….!», peut-on notamment lire.