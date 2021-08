Kad Merad : sa transformation physique fait réagir

La rentrée inspire Kad Merad. L’acteur a partagé, dimanche 22 août, plusieurs photographies de lui grimé et déguisé sur son compte Instagram.

Repérés par plusieurs magazines people, ces clichés ont fait réagir. Il faut dire que le comédien de 57 ans n'a pas fait les choses à moitié. Successivement grimé en femme au look très seventies, puis en vieille homme, tout droit sorti des années 1950, Kad Merad est difficilement reconnaissable.

Des réactions amusées

De quoi amuser les internautes qui n'ont pas manqué de saluer cette initiative et de commenter avec créativité et originalité ce nouveau style, comparant l'acteur à une foule de personnages. « On dirait Francois Hollande déguisé en Liliane (de Catherine et Liliane) », «Tata ?» ont posté des internautes, quand d'autres anonymes ont fait le parallèle avec « La cousine de Miss Doubtfire », « Patrick Timsit » ou encore «Tootsie». Des commentaires d'inconnus suivis à leur tour par plusieurs personnalités. «Eh frère tu ressembles à ma sœur», « T’es mon idole », ont ainsi respectivement réagi Elie Semoun et Cyril Lignac.

Un projet en perspective ?

«Mais pourquoi ce déguisement ?» s'est alors interrogé un internaute, d'autant que l'interprète de «Baron noir» a posté un second cliché tout aussi bien fait quelques heures plus tard.

Aussi talenteux soit Kad Merad, il y a, en effet, fort à parier que les mains d'un maquilleur professionnel et d'un costumier soient passées par là. Perruque impeccable, maquillage digne des studios de cinéma, costume élaboré, barbichette parfaitement posée... A quoi s'attendre alors ? Ces publications annoncent-elles un nouveau projet ? L'acteur n'en a pas dit plus pour le moment.