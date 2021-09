Angelina Jolie partage deux photographies de ses enfants sur Instagram, une première

Longtemps absente des réseaux sociaux, l’actrice, qui a rejoint la plate-forme Instagram le 20 août dernier, a pour la première fois posté des clichés de ses enfants.

Il y a trois semaines, elle avait expliqué lancer son compte Instagram pour porter « les voix de ceux à travers le monde qui se battent pour leurs droits humains fondamentaux ». La star d'Hollywood avait alors partagé la lettre d'une adolescente Afghane, dont la vie et les rêves ont basculé avec l'arrivée au pouvoir des Talibans.

Depuis, chacune de ses rares publications défend les droits humains, comme elle le fait depuis des années à travers son engagement associatif. Mais vendredi, la mère de famille a partagé deux clichés plus personnels. On y voit Zahara Jolie-Pitt, 16 ans, et sa petite soeur Shiloh, 15 ans, chacune un livre à la main.

Des Conseils de lectures engagées

En légende de ces deux clichés, l'actrice de 46 ans a annoté : «Fin des lectures d'été. Voici quelques-uns des livres favoris dans notre maison. J'aimerais connaître les vôtres».

Comme on pouvait s'y attendre, dans la famille d'Angelina Jolie, les lectures engagées figurent sur le devant de l'étagère, à l'instar de l'ouvrage mis en avant par Zahara : «The bluest eyes» (L'oeil le plus bleu), première roman de Toni Morrison, prix Nobel de littérature en 1993. Un ouvrage écrit en 1970 dans lequel l'auteure raconte la déchirante histoire de Pecola, fillette noire de 11 ans qui rêve d'avoir les yeux bleus dans les années 1940, abordant les thèmes du racisme, de l'enfance et de la quête de soi.

Siloha a, quant à elle, jeté son dévolu sur le premier roman pour adolescent du rappeur, journaliste, auteur, activiste et poète britannique Akala. Baptisé «The Black Lady», il met en scène Henry, un adolescent de quinze ans, orphelin, outsider, voleur doté de pouvoirs magiques, qui dans un Londres puant va devoir comme beaucoup d’autre gamins comme lui, trouver son propre itinéraire.

A travers cette publication plus personnelle, Angelina Jolie reste, à sa façon, fidèle à sa ligne de conduite : défendre les causes qui lui tiennent à coeur. Ici, la lecture, vue comme outil de liberté et d'ouverture d'esprit.