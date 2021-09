VMA : Conor McGregor et Machine Gun Kelly se battent sur le tapis rouge (VIDEO)

Une soirée électrique. L’ancien champion de MMA, Conor McGregor a lancé de l’eau sur le musicien Machine Gun Kelly sur le tapis rouge des MTV VMA, qui se tenait au Barclay’s Center de Brooklyn.

Selon le site américain Page Six, les deux hommes étaient proches d’en venir aux mains après une brouille où ils ont dû être séparés par les vigiles. C’est alors que Conor McGregor a balancé son verre en direction de Machine Gun Kelly, qui était accompagné de sa petite amie, Megan Fox.

Conor McGregor threw a drink at Machine Gun Kelly at the VMA's





(via laurademytrk/IG) pic.twitter.com/yMMudgq3YG — Bleacher Report (@BleacherReport) September 13, 2021

«Tout le monde criait», a rapporté un témoin de la scène à Page Six, précisant que Conor McGregor était « prêt à lancer ses poings ». «Ils se sont battus, puis ça s'est calmé et Conor s'est à nouveau jeté sur lui», a précisé une autre source. Les photographes présents sur place «n’étaient pas contents», et «disaient qu’ils allaient boycotter Conor» parce qu’ils avaient peurs que le chanteur et Megan Fox refusent de marcher sur le tapis rouge.

Personne ne sait pourquoi la tension est montée entre les deux hommes. Après coup, le porte-parole de l’ancien champion de MMA a nié qu’une bagarre ait éclaté malgré les multiples clichés et vidéos montrant Conor McGregor en train d’être maîtrisé par les agents de sécurité.

La vidéo de la bagarre de McGregor pic.twitter.com/KVI365uWYy — #BUTTERREMIX (@You2Vmin) September 13, 2021

«Conor ne se bat qu’avec des combattants», précise-t-il dans un communiqué envoyé à Page Six. Le camp de Machine Gun Kelly n’a pas souhaité réagir après coup.