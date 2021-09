Met Gala : on connaît l'identité de l'homme qui accompagnait Kim K

Présente au Met Gala lundi 13 septembre à New York, Kim Kardashian a créé la surprise par son style vestimentaire, mais aussi en s'affichant au côté d'un homme camouflé et au look assorti.

La totalité des observateurs a supposé qu’il s’agissait de Kanye West, malgré leur divorce en cours, en raison de l'apparence de la productrice américaine, proche de la période DONDA du rappeur.

Pourtant, d’après E ! News, l’homme qui a accompagné la star qui fêtera ses 41 ans en octobre 2021 était Demna Gvasalia, le directeur artistique de Balenciaga. La marque de luxe est celle qui a habillé Kim K lors de cet évènement, ce qui explique la présence de Gvasalia.

Comble de l’ironie, l’homme représentant la marque Balenciaga a été présenté par Kanye West lui-même à son épouse. Quoiqu’il en soit, cette information enterre définitivement les rumeurs de réconciliation entre les deux époux.