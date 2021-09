La technique de Kourtney Kardashian pour avoir des fesses galbées en seulement 10 minutes (vidéo)

On ne présente plus les sœurs Kardashian, mondialement connues pour leur émission de télé-réalité mais aussi pour leurs corps de rêve. Parmi elles, il y a Kourtney, devenue ces dernières années une véritable référence en matière de «routines», ces exercices ou rituels matinaux qui permettent notamment de sculpter sa silhouette.

A voir la grande sœur de Kim Kardashian, toujours aussi sublime à 42 ans, on peut croire volontiers que ses «morning routines» sont en effet efficaces. Et cela, peut-être plus particulièrement sur un point : les fesses, tant celles de Kourtney sont incroyablement galbées.

Sur Poosh.com, le site web beauté et bien-être qu’elle a lancé en 2019 - et dont l’intitulé est inspiré du prénom de sa fille Penelope - l'aînée des soeurs Kardashian a ainsi expliqué en détail l’entraînement exact de dix minutes qu’elle fait pour obtenir des «fesses plus rondes».

«Dix minutes, c’est tout ce dont vous avez besoin pour réinitialiser votre routine d’entraînement et commencer votre journée plein d’énergie», a-t-elle assuré.

Et de poursuivre : «Une fois que vous aurez créé un créneau dans votre emploi du temps du matin, cela deviendra une seconde nature et vous ne pourrez plus commencer votre journée de travail autrement.»

Une série de sept exercices successifs

Concrètement, l’entraînement de Kourtney pour avoir des fesses parfaites consiste en une série de sept exercices mis au point par son instructrice de Pilates, Jesse O’Hara, partagés dans la vidéo ci-dessous.

Jesse suggère de faire 10 à 15 répétitions de chaque exercice.

Chaque exercice est ci-dessous récapitulé :

1. Extension de jambe allongé sur le côté avec abduction de la hanche

2. Levée de jambe en exercice type «arc-en-ciel» couché sur le côté

3. Hydrant Kickback agenouillé

4. Hydrant Kick agenouillé

5. Une série de Kneeling Leg Circles

6. Une série de quadruped straight leg hip extension (soit une extension de la hanche en s'aidant de sa jambe)

7. Enfin, une série de quadruped bent knee hip extension (soit une extension de la hanche mais en s'aidant cette fois du genou)

Ces exercices mis en pratique de manière régulière, en plus des autres qu'elle met sur son site, aident vraiment à sculpter son corps assure Kourtney.

La jeune femme n'hésite en tout cas pas à se dévoiler sur les réseaux sociaux où elle est très active. En septembre 2021, Kourtney Kardashian possédait en effet 142 millions d'abonnés sur Instagram et 26 millions sur Twitter.

D'après Wikipedia, elle est également la deuxième personne la plus suivie sur Snapchat derrière sa sœur Kim.