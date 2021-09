Propos antivax de Nicki Minaj : La Maison Blanche demande à la rappeuse de parler avec un médecin

Ses récents propos anti-vaccin ont suscité une vague d’indignations. En réponse à son message publié sur les réseaux sociaux, Nicki Minaj a été contactée par la Maison Blanche qui lui a proposé d’échanger avec un médecin.

«Comme nous l'avons fait avec d'autres, nous avons offert un échange téléphonique à Nicki Minaj avec l'un de nos médecins pour répondre à ses questions à propos de la sécurité et l'efficacité du vaccin», a déclaré un responsable.

Alors que le gala du Metropolitan Museum of Art (Met) se tenait lundi dernier à New York, la chanteuse a expliqué à ses fans pourquoi elle avait choisi de ne pas se rendre à l’événement.

«Ils veulent que vous soyez vacciné pour aller au Met. Si je me fais vacciner ce ne sera pas pour le Met. Si je le fais ce sera quand j’aurai fait assez de recherches sur le sujet. J’y travaille actuellement. En attendant, mes amours, protégez-vous avec un masque qui vous couvre bien le visage», a-t-elle écrit, évoquant par ailleurs l’histoire de l’un de ses proches.

Son cousin à Trinidad a en effet refusé de se faire vacciner car l’un de ses amis est devenu impuissant avec des testicules enflés après s’être fait vacciner... selon elle. Ces affirmations ont été rejetées par des responsables de la santé britanniques et américains ainsi que le ministre de la Santé de Trinité-et-Tobago, Terrence Deyalsingh, qui a regretté lors d'une conférence de presse «tout le temps perdu à vérifier ces fausses déclarations».

My cousin in Trinidad won’t get the vaccine cuz his friend got it & became impotent. His testicles became swollen. His friend was weeks away from getting married, now the girl called off the wedding. So just pray on it & make sure you’re comfortable with ur decision, not bullied

— Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021