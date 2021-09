Kim Kardashian vient en aide à une famille dans le besoin

La femme d’affaire et ex-épouse de Kanye West a le cœur sur la main. Elle a donné 3.000 dollars à une mère et ses quatre enfants pour leur évite d’être expulsés de leur maison.

C’est via le plate-forme GoFundMe que la star est venue en aide à Angelia Cantrell rapporte ainsi Page Six. La mère de quatre enfants y demandait de l’aide après le décès de son mari du Covid et la perte de son emploi en raison de la crise sanitaire.

Un message qui a visiblement touché Kim Kardashian, elle-même mère de quatre enfants. La liste des donateurs révèle en effet que la quadragénaire a donné 3.000 dollars, soit un peu plus de 2.500 euros, et couvert la totalité de la somme demandée à l’époque par la mère de famille pour ne pas être expulsée, rapporte le magazine américain.

Son anonymat démasqué

La star souhaitait rester anonyme mais son nom a été démasqué. Kim Kardashian «avait l'intention de le faire de manière anonyme et elle a donné le montant total que la mère demandait lorsqu'elle a posté sa demande, soit 3.000 $ » rapporte ainsi une des sources citées par le magazine. Grâce à la générosité de Kim Kardashian, la mère de famille a pu revoir son objectif à la hausse, et demandé mille dollars de plus, afin de payer les autres facteurs qui avaient du retard.

Ce n’est pas la première fois que Kim Kardashian fait preuve de générosité. En décembre dernier, elle avait, via un message sur Twitter, annoncé vouloir offrir 500 dollars à 1.000 personnes à l’occasion des fêtes de fin d’année. En février dernier, la mère de North, Psalm, Chicago et Saint avait également fait un don d’un million de dollars à l’Armenian fund.