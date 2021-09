Britney Spears réagit sur Instagram à la levée de la tutelle de son père

Très active sur les réseaux sociaux, Britney Spears a posté une nouvelle vidéo sur son compte Instagram pour célébrer la levée de sa tutelle paternelle.

La chanteuse est sur un petit nuage au sens propre comme figuré. Après treize années passées sous l’égide de son père, qu’elle a ouvertement jugée « toxique », la pop star n’aura plus de compte à lui rendre. C’est avec une belle métaphore que la quadragénaire s’est félicitée de cette victoire juridique, tombée dans la nuit.

L’artiste a en effet partagé une vidéo d’elle-même prise, semble-t-il, il y a plusieurs années à bord d’un avion. Une publication, repérée par le magazine Page Six, que Britney Spears a accompagné d’un joyeux commentaire : « Sur le cloud 9 en ce moment!!!! Première fois en avion et première fois dans un avion à hélice !!! Bon sang j'avais peur !!! » a réagi l’interprète de «Baby one more time », qui ne peut toutefois pas encore voler totalement de ses propres ailes. Bien que Jamie Spears, 69 ans, n’ait plus l’autorisation de s'occuper des affaires de sa fille, d'après le verdict rendu hier, mercredi 29 septembre, par un tribunal de Los Angeles, Britney Spears reste pour l’heure sous tutelle.

Un message subliminal

Toute à sa joie, la pop star s’est également fendue d’un autre mystérieux commentaire destiné à « JL ». « Pssss ramenant le navire à la maison, JL... » a écrit l’artiste. Reste à savoir si, avec ces initiales, Britney Spears s’adresse bien à sa sœur Jamie Lynn Spears et quel est le message caché derrière ce commentaire. Est-ce une marque de complicité envers sa sœur ou une pique lancée à sa cadette? Britney avait notamment critiqué sa jeune sœur en juillet sur Instagram expliquant : « Je n'aime pas que ma sœur se présente à une cérémonie de remise de prix et interprète MES CHANSONS sur des remixes. Mon soi-disant système de soutien m'a profondément blessée».

Seule certitude en revanche, Britney se sent bien capable de «ramener le navire à la maison », et donc de trouver son cap.