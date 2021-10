Une paire de baskets portée par Michael Jordan vendue pour une somme astronomique

La légende du basket-ball fait toujours recette. Ce dimanche 24 octobre, une paire de baskets portée par Michael Jordan il y a 37 ans a été vendue aux enchères de Sotheby's à Las Vegas, pour la très coquette somme d'1,5 million de dollars, un record.

C'est lors du cinquième match de sa première saison avec les Chicago Bulls, en 1984, que Michael Jordan avait chaussé ses baskets rouges et blanches imaginées par Peter Moore et devenues iconiques pour tous les fans de basketball. L'ancien athlète âgé de 58 ans les avait également portées l'année suivante, en 1985.

Sur Twitter, la maison de vente s'est félicitée de cette vente historique. «Les chaussures de sport les plus précieuses jamais proposées aux enchères, les Nike Air Ships de 1984 portées par Michael Jordan pendant la saison régulière, viennent d’être vendues à 1.472.000 dollars lors de notre vente de luxe à Las Vegas», pouvait-on lire dans le communiqué.

#AuctionUpdate The most valuable sneakers ever offered at auction—Michael Jordan's regular season game-worn Nike Air Ships from 1984—have just sold at $1,472,000 in our luxury sale in Las Vegas. #SothebysxMGM pic.twitter.com/OlxvZ1ETML

— Sotheby's (@Sothebys) October 24, 2021