Meghan Markle ferait une bonne présidente des États-Unis, selon son demi-frère Thomas

Le demi-frère de Meghan Markle, Thomas Markle Jr, ne serait pas étonné de voir sa sœur devenir présidente des États-Unis. Selon lui, la duchesse de Sussex aurait toutes les qualités requises pour accéder à la Maison blanche.

«Elle a manifestement cette personnalité, cette détermination et ce dynamisme, ça ne me surprendrait pas, a affirmé Thomas Markle Jr au magazine New Idea. Je sais simplement que, quelle que soit l'entreprise qu'elle entreprend, elle fera de bonnes choses.» S'il a reconnu les qualités de Meghan dans cette interview, Thomas Markle Jr a regretté de ne toujours pas avoir pu rencontrer ses enfants, Archie et Lilibet.

En effet, Meghan Markle et son frère ne sont plus en contact depuis des années. Ce dernier avait notamment déclaré que Meghan allait «ruiner» la vie du Prince Harry, propos pour lesquels il s'est excusé dans son interview pour New Idea. Malgré ce contexte familial tendu, ses déclarations ont fait le tour de la presse britannique, de nombreuses rumeurs faisant déjà état des ambitions présidentielles de l’ancienne actrice américaine.

Depuis que le couple a quitté la famille royale et s’est installé en Californie, Meghan Markle multiplie les interventions sur des sujets politiques. Il y a quelques jours, elle a notamment appelé le Congrès américain à garantir un congé parental pour tous, et a apporté son soutien à l’administration de Joe Biden lors du vote de son ambitieux plan de dépense.

La duchesse de Sussex s'était aussi particulièrement investie l’année dernière lors de la campagne présidentielle américaine, estimant qu’il s’agissait de «l’élection la plus importante de notre [celle des Américains, ndlr] vie».

En août dernier, la rédactrice en chef adjointe du Telegraph écrivait également : «Sur le point d'entrer dans ce qui pourrait s'avérer être sa décennie la plus puissante à ce jour, les dix prochaines années seront sans aucun doute cruciales pour la mère de deux enfants.»

Tom Bower, qui travaille sur une biographie de Meghan Markle, a également affirmé il y a quelques mois qu’elle pourrait briguer la présidence des États-Unis d’ici à une dizaine d’années.