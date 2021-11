Kanye West avoue avoir «piraté» Onlyfans

Lors de son apparition dans le podcast Drink Champs, vendredi 12 novembre, Kanye West a confié ne pas payer pour consulter les contenus sexy publiés sur la plate-forme OnlyFans.

Bien qu'il dispose d'une fortune estimée à plusieurs milliards de dollars, Kanye West s'abstient de payer. «Mec, on est simplement excités. Et après, on va envoyer des messages à ces filles, des DM, par rapport à ce qu’elles font sur Onlyfans. Je consulte OnlyFans depuis la plate-forme Reddit, j’ai piraté OnlyFans», a lancé le rappeur dans ce podcast.

«Les auditeurs vont être fâchés contre moi»

N.O.R.E. et DJ EFN, accueillant la star, ont éclaté de rire en entendant cette révélation, ayant bien du mal à croire qu'il ne paye pas. «Les auditeurs vont être fâchés contre moi : "T’es un artiste, tu aimerais que les gens piratent tes trucs ?" Nous, les hommes, nous diminuons notre pouvoir pour… le désir. […] Je le sais pour avoir été célibataire un moment. Ces femmes sur OnlyFans, ce ne sont pas des p****. Elles veulent juste prendre de l’argent. Mais ce n’est pas qu’une question d'argent. C’est pour avoir de l'attention», a estimé Kanye West.

Une sortie qui n'a pas franchement plu à de nombreux internautes, qui estiment que l'artiste a largement de quoi débourser pour ce contenu.

Kanye West avait déjà parlé de sa dépendance au porno lors d'une interview avec Apple Music Zane Lowe en 2019. «Playboy était ma passerelle vers la dépendance à la pornographie», avait-il déclaré à l'époque.