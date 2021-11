«Ils commencent à nous saouler» : Patrick Bruel passe un message aux non-vaccinés

C’est un petit «coup de gueule» qu’a poussé Patrick Bruel, lors de son concert donné à Bruxelles (Belgique), jeudi dernier.

«A l’occasion, vous direz à vos copains qui n’ont pas envie de se vacciner, qu’ils commencent à nous saouler», a lâché l’artiste de 62 ans.

Reconnaissant envers son public belge venu l’applaudir au Cirque Royal, Patrick Bruel a également tenu à rappeler les gestes barrières : «Merci de faire attention, merci parce que c’est grâce à ça qu’on est là aujourd’hui».

Patrick Bruel en concert à Bruxelles: «Dites à vos potes non-vaccinés qu’ils commencent à nous saouler» #Variant pic.twitter.com/mPBEZJ4MP4 — Sophie Adresan (@AdresanSophie) November 26, 2021

Patrick Bruel a eu le covid-19

En 2020, Patrick Bruel n’avait pas été épargné par le Covid-19. «J’ai senti des symptômes du coronavirus un peu forts, dès le départ. J’ai tout fait pour me soigner, pour me protéger, pour avancer sans paniquer», racontait-il à l’époque sur France Info.

Une sombre expérience qui explique ses motivations et sa position face aux antivax. D’autant plus que le monde artistique avait largement été affecté par la pandémie. D’ailleurs, bien que les cinémas, les concerts et autres espaces de culture revivent à nouveau, la menace d’une fermeture plane encore avec l’arrivée de la cinquième vague.

Et lors de son spectacle, Patrick Bruel a fait clairement comprendre que ce n’est pas ce qu’il souhaite. «On a envie que cet effort extraordinaire qu’on a demandé à tous, serve à quelque chose. On n’a plus envie que ça s’arrête, on a envie que ça continue», a fait savoir le musicien, sous un tonnerre d’applaudissements.