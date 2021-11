Antoine De Caunes se confie sur sa dépression

Invité à parler de son autobiographie intitulé «Perso» dans l’émission «On est en direct», Antoine De Caunes s’est exprimé sans détour sur la dépression dont il a souffert pendant deux ans.

L’animateur fétiche de Canal+ est revenu sur cet épisode délicat vécu à la suite de son départ de la présentation du Grand Journal de Canal+. Une émission dont il avait pris les commandes en 2013 après le départ de Michel Denisot, et où il avait finalement été remplacé par Maïtena Biraben en 2015.

«C’est une pure dépression en fait, je n’avais plus goût à rien, j’avais du mal à me lever et pourtant il fallait que je continue à fonctionner puisque j’avais une hebdomadaire à assurer», commence Antoine De Caunes. «C’est très étrange dans ce genre de métier qu’on fait, où on avance quoi qu’il arrive, ‘the show must go on’ comme on dit. J’ai eu une période d’entre-deux où j’étais là sans être là, et ça a été assez douloureux», poursuit l’animateur qui souhaitait apporter son témoignage personnel sur la dépression afin de montrer que cela «arrive à tout le monde et on s’en sort».

Un hommage appuyé à son épouse

Antoine De Caunes en a profité pour réitérer son admiration pour son épouse, Daphné Roulier, à qui il a dédicacé son autobiographie sortie le 14 octobre dernier. L’animateur assure que le soutien de son épouse a été déterminant dans sa capacité à surmonter cette épreuve. Le 29 octobre dernier, il lui rendait d’ailleurs un hommage appuyé dans les colonnes de nos confrères de Voici.

«C'est une femme que j'admire parce qu'elle a une armature morale à toute épreuve, un sens de la justice et de l'équité qui me consolent du spectacle du monde. On se complète parfaitement», lançait-il à propos de celle qu’il a épousé en 2007 dans le Calvados, et avec laquelle il a eu un fils, Jules, âgé aujourd’hui de 13 ans.