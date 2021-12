Le prince William se remémore sa mère, Diana, chantant sur Tina Turner

Le duc de Cambridge s’est laissé aller à quelques confessions dans le podcast «Time to Walk» proposé par Apple Fitness+. Il est ainsi revenu sur un moment particulièrement touchant qu’il partageait avec sa mère, Diana, lorsqu'elle reprenait le morceau de Tina Turner.

«L’une des chansons dont je me souviens le plus, qui est restée avec moi tout ce ce temps, et que j’ai toujours adoré secrètement, c’est la chanson «The Best» de Tina Turner», a confessé le petit fils de la Reine Elizabeth.

Dans ce podcast qui a été enregistré lors d’une promenade sur le terrain de Sandringham, c’est avec émotion que le grand frère de Harry, s’est souvenu que Lady Di mettait cette chanson en les emmenant à leur pensionnat. «Ma mère conduisait en chantant à tue-tête. Et il arrivait même au policier de sécurité qui se trouvait avec nous, de pousser parfois la chansonnette. Nous chantions et nous écoutions tous de la musique jusqu’aux portes de l’école où ils nous déposaient», a ainsi expliqué le prince William.

Cette période d’innocence où «ils étaient assis sur la banquette arrière et chantaient tous en choeur», l’époux de Kate Middleton l’a décrit comme «un vrai moment en famille».

La musique en héritage

À 39 ans, le duc de Cambridge qui par ordre de succession est le deuxième prétendant au trône britannique, a confié avoir gardé cette habitude d’écouter de la musique pour démarrer ses semaines de bon pied. «Il n’y a rien de mieux pour commencer un lundi matin, quand vous vous sentez un peu vaseux après le week-end et que vous essayez de vous remettre dans la routine de la semaine» a-t-il conseillé.

Et si le fils du prince Charles a indiqué entamer ses lundis sur les notes du morceau «Thunderstruck» du groupe de rock AC/DC, ses trois enfants qui selon lui ont hérité du même amour de la musique, ont une préférence pour «Waka Waka» de la chanteuse colombienne Shakira. D’ailleurs, «la plupart des matins, il y a une grosse dispute entre Charlotte et George pour savoir quelle chanson on écoute» a confié leur papa.