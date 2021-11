Elizabeth II : cette nouvelle photo qui rassure

Alors que la santé d’Elizabeth II, 95 ans, préoccupe les Britanniques, la famille royale veut rassurer ses sujets. La reine a bel et bien repris les audiences qu’elle accorde au château de Windsor et elle le fait savoir.

Une nouvelle photographie d’Elizabeth II, la dévoilant au côté du gouverneur de la banque d’Angleterre Andrew Bailey, a été postée mercredi 24 novembre sur son compte Instagram officiel. La monarque y apparaît tout sourire, les mains croisées dans le dos, dans son bureau. C’est le second cliché de la sorte que la famille royale a souhaité partager.

La reine reprend doucement du service

Une façon de montrer que la reine est toujours le capitaine du navire, comme le laisse penser la légende de ce cliché : « En tant que chef de l'État, Sa Majesté rencontre régulièrement des personnalités diplomatiques, religieuses, militaires et politiques ». Déjà la semaine dernière, Elizabeth II s’était affichée sur son compte en présence, cette fois, du chef d’état-major de la Défense, Nick Carter, à l’occasion d’une audience.

Des clichés bien accueillis par les internautes qui n’ont pas manqué de trouver Elizabeth II en bonne forme. « Je suis si heureux de voir Sa Majesté, la Reine semble bien », « Notre majesté à l’air radieux », « Il est bon de la voir recevant des gens », ont-ils réagi.

Pour mémoire, depuis la mi-octobre, l’état de santé de la reine cristallise les inquiétudes. Hospitalisée le 20 octobre pour passer des examens, Elizabeth II avait été contrainte par ses médecins à un repos forcé, la poussant à annuler plusieurs sorties officielles. Absente de la COP 26, elle devait faire son retour devant ses sujets le 14 novembre, à l'occasion de la cérémonie du souvenir en hommage aux victimes des guerres. Un rendez-vous qu'elle n'avait pu honorer en raison de douleurs au dos. Deux jours plus tard, un communiqué d'Elizabeth II, lu par son fils Edward, dans lequel la reine évoquait « la course du temps » et l’impossibilité de « le ralentir » avait attisé les inquiétudes. Aujourd'hui, l'heure est à l'optimisme.