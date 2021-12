Charlène de Monaco : son tendre message pour l'anniversaire de ses jumeaux

Sur son compte Instagram, la princesse Charlène de Monaco a adressé un tendre message a ses jumeaux, Jacques et Gabriella, qui fêtent ce vendredi 10 décembre leurs 7 ans.

L'épouse du prince Albert de Monaco a posté trois clichés sur lesquels on peut voir ses enfants, tout sourire, devant un gros gâteau.

«Je me sens vraiment bénie»

«Joyeux anniversaire mes bébés. Je remercie Dieu de m’avoir donné des enfants si merveilleux. Je me sens vraiment bénie. Je vous aime, maman», a-t-elle écrit en légende de la publication.

De retour le 8 novembre d'Afrique du Sud, son pays natal, où elle a subi plusieurs interventions chirurgicales, Charlène de Monaco, 43 ans, a été admise dans un centre spécialisé «à la suite d'une grande fatigue liée à sa faiblesse», a indiqué fin novembre à l'AFP une source proche du Palais.

«Elle savait que la meilleure chose à faire était d'aller se reposer et de suivre un vrai traitement encadré médicalement. Et pas à Monaco, pour des raisons de confidentialité», a expliqué le Prince Albert.

«on t'aime maman»

On ignore si pour cette occasion spéciale l’ancienne nageuse de haut niveau a pu retourner auprès de sa progéniture.

En novembre dernier, le prince héritier Jacques de Monaco et sa soeur jumelle Gabriella avaient eux-aussi adressé un message d’affection à leur maman.

Alors qu’elle n’avait pas pu être présente lors des célébrations de la fête nationale monégasque, en raison de son état de santé, ses enfants avaient brandi deux pancartes sur le balcon du palais.

«We love you mommy» (on t'aime, maman), pouvait-on lire sur celle de Jacques, et «We miss you Mom (tu nous manques, maman)», sur celle portée par la princesse Gabriella.