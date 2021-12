Jazz Correia (JLC Family), très inquiète pour la santé de son bébé

Quelques heures après avoir donné naissance à son troisième enfant, ce jeudi 9 décembre, la star de téléréalité Jazz Correia a publié un message inquiétant concernant l’état de santé de son bébé.

La jeune maman de 29 ans, passée par les Anges saison 8, la Villa des cœurs brisés 2 et 3, et la bataille des couples, a accouché à Dubaï d’un petit garçon prénommé London Sky.

Mais Jazz et son mari Laurent, déjà parents de deux enfants – Cayden, 1 an, et Chelsea, 3 ans – sont très inquiets. Dans la nuit, la santé de London s’est dégradée, a affirmé la candidate dans une story Instagram.

«On vit des moments très difficiles»

«On vit des moments très difficiles. On est pas en forme», a-t-elle écrit, précisant que, pour l’heure, elle n’a pas le courage d’en dire davantage. De son côté, Laurent Correia a partagé dans sa story une émoticône de deux mains qui prient.

«Welcome à notre deuxième fils», a écrit Jazz ce jeudi sur le compte Instagram de son fils. En effet, le petit garçon est déjà inscrit sur l’application, et suivi par plus de 70.000 personnes. Une initiative qui, sans surprise, a choqué de nombreux internautes.