Rétrospective 2021 : Les 10 actus people qui ont marqué l'année

Cette année a été riche en rebondissements du côté des stars. Nouvelles amours, séparations, naissances, accusations…Alors que 2021 touche à sa fin, voici les événements qui ont marqué la planète people ces douze derniers mois.

Le divorce de Kim Kardashian et Kanye West

S’il y a un fait qui s’est retrouvé dans toutes les rubriques et autres magazines «people», c’est bien le divorce du couple le plus célèbre du monde : Kim Kardashian et Kanye West. En février, après sept ans de mariage et quatre enfants, la star américaine de téléréalité a officiellement demandé le divorce au rappeur et entrepreneur. Depuis, la maman de 41 ans a retrouvé l’amour dans les bras de l'humoriste et comédien Pete Davidson, l’ex-compagnon d’Ariana Grande.

Marilyn Manson accusé de viol par plusieurs femmes

En février, plusieurs femmes, dont l'actrice Evan Rachel Wood, ont accusé Marilyn Manson de viol et d'agressions sexuelles à caractère sadique et de violences répétées. De son côté, le chanteur de 52 ans a réfuté ces allégations. «Mes relations intimes ont toujours été entièrement consenties, avec des partenaires en accord», avait écrit le musicien sur son compte Instagram. Deux mois plus tard, l'actrice Esmé Bianco, connue du grand public pour son rôle dans «Game of Thrones», a également porté plainte pour des faits similaires.

La naissance de Lilibet, la fille de Meghan et Harry

Lilibet Diana, la fille du prince Harry et de Meghan Markle est née le 4 juin, à 11H40 en Californie (Etats-Unis). Elle pesait 3,5 kilos à la naissance. Le couple lui a donné un prénom en hommage à la reine Elizabeth II, mais également à Lady Di, disparue à Paris en 1997.

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor est le deuxième enfant du duc et de la duchesse de Sussex, après Archie, qui a pointé le bout de son nez le 6 mai 2019. Lilibet Diana se place à la huitième position dans l'ordre de succession au trône britannique.

L'ACTRICE ALLISON MACK CONDAMNÉE À 3 ANS DE PRISON

Connue pour son rôle dans la série Smallville, Allison Mack a été condamnée au mois de juin à trois ans de prison pour sa participation à une secte sexuelle (Nxivm). L'actrice risquait jusqu'à 20 ans d'emprisonnement pour chaque chef d'accusation pesant sur elle, à savoir extorsion et association de malfaiteurs. Contre la promesse d'une peine moins lourde, elle avait apporté au bureau du procureur de Brooklyn une «aide substantielle» dans l’affaire contre le leader de la secte sexuelle NXIVM Keith Raniere, au sein de laquelle elle a été reconnue coupable d’avoir joué un rôle d’importance.

Jennifer Lopez et Ben Affleck officièllement en couple

Cet été, alors que la rumeur courait depuis quelques semaines, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont officialisé leur relation sur Instagram, dix-sept ans après leur rupture. L’interprète de «Ain't Your Mama» avait posté une photo sur Instagram sur laquelle on peut la voir embrasser tendrement son partenaire.

Après s’être rencontrés sur le tournage de «Gigli», la chanteuse et l’acteur s’étaient fiancés en 2002 avant de se séparer deux ans plus tard, en 2004, en partie en raison de la pression exercée par les médias sur leur couple.

la chanteuse Britney Spears libérée de sa tutelle

En novembre, Britney Spears, soutenue depuis des années dans ses efforts par une «armée» de fans, a été libérée de la tutelle de son père, Jamie Spears, qui pesait sur elle depuis plus de treize ans. «Je pense que je vais pleurer toute la journée. C’est le plus beau jour de ma vie», avait réagit la chanteuse sur Instagram. Mais la saga Britney n’est malgré tout pas terminée. Pour rappel, la gestion financière de la star est encore sous tutelle. Une audience, prévue ce 8 décembre, devrait examiner cette question en suspens.

Alec Baldwin auteur d'un tir mortel lors d'un tournage

Sur le tournage du film «Rust», au Nouveau-Mexique, Alec Baldwin a utilisé une arme censée être vide. Mais alors qu’il répétait une scène, un coup est parti accidentellement, tuant la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessant le réalisateur Joel Souza. Alec Baldwin a récemment accordé sa première interview télévisée à ABC. Dans un extrait dévoilé ce 1er décembre, il affirme ne pas avoir pressé la détente. Pour l'heure, l'enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances du drame.

Le grand retour du groupe légendaire Abba

Début novembre, le groupe mythique suédois ABBA a fait son grand retour avec l’album «Voyage», le premier depuis sa séparation, il y a près de quarante ans.

Pour rappel, Agnetha, Björn, Benny et Anni-Frid - aujourd’hui âgés entre 71 et 76 ans - s'étaient rencontrés à la fin des années 1960 et avaient entamé un succès planétaire après leur triomphe à l'Eurovision 1974 avec leur premier tube «Waterloo». Depuis son dernier album studio en 1981 et sa séparation en 1982, ABBA n'avait plus sorti de nouveaux morceaux.

Adèle sort «30», son quatrième album

Six ans après «25», la chanteuse Adèle a sorti le 19 novembre dernier un nouvel album baptisé «30» (l'âge qu'elle avait en commençant l'album il y a trois ans). La diva britannique, qui s’est séparée après sept ans de vie commune de son compagnon Simon Konecki, en avril 2019, avec qui elle a un petit garçon, a puisé dans ses tourments pour écrire cet opus, qui cumule plusieurs records. Trois jours après sa sortie, il s’est notamment écoulé aux Etats-Unis à plus de 560.000 exemplaires, et s’est hissé en tête des meilleurs démarrages de l’année, battant le record de Taylor Swift et de sa réédition de «Red».

lady Gaga revient sur grand écran

Trois ans après «A Star Is Born», la chanteuse américaine Lady Gaga est de retour au cinéma avec «House of Gucci», de Ridley Scott. Dans ce long-métrage, en salle depuis le 24 novembre, la star de 35 ans incarne Patrizia Reggiani, alias «la veuve noire», célèbre pour avoir fait commanditer l'assassinat de son mari, Maurizio Gucci, dernier héritier de la maison iconique italienne. Lady Gaga partage l'affiche avec Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons, Salma Hayek, Jared Leto, ainsi que la Française Camille Cottin («Dix pour cent»).