Ben Affleck attribue son alcoolisme à son mariage raté avec Jennifer Garner

Invité d’Howard Stern sur les ondes de la radio américaine Sirius XM, Ben Affleck a révélé que son alcoolisme avait trouvé racine dans l’échec de son mariage avec Jennifer Garner.

Séparé de la mère de ses trois enfants depuis 2015, le comédien affirme que le couple «aurait probablement fini par se sauter à la gorge» s’ils étaient rester ensemble. Ben Affleck avoue s’être senti pris au piège dans son mariage, à tel point qu’il s’était mis à boire plus que de raison. «Je serais probablement toujours en train de boire à l’heure actuelle», affirme celui qui a suivi une cure de désintoxication pour traiter son alcoolisme en 2018.

«Une des raisons pour laquelle j’ai commencé à boire était que je me sentais piégé. Je me disais : ‘Tu ne peux pas partir à cause des enfants, mais je ne suis pas heureux, que vais-je faire ?’. Et ce que je faisais, c’était vider une bouteille de whisky avant de m’assoupir sur le canapé, ce qui n’était manifestement pas la bonne solution», précise l’acteur.

Ben Affleck explique également que toutes les histoires horribles étalées dans la presse people étaient largement fausses. Lui et Jennifer Garner ont essayé de sauver leur mariage pendant longtemps, avant de prendre conscience qu’ils ne pouvaient plus vivre l’un avec l’autre. «C’est une personne que j’aime et que je respecte, mais avec laquelle je ne pouvais pas rester marié», ajoute-t-il à propos de celle qu’il considère comme étant une excellente mère.

Ben Affleck révèle avoir arrêté de boire, «non pas pour ma carrière ou pour l’argent, mais pour sauver ma relation avec mes enfants». C’est également en pensant à eux, et au fait de ne pas ajouter à la pression médiatique subie pendant le divorce de leurs parents, qu’il a hésité à renouer avec Jennifer Lopez. «Je ne ferai jamais rien qui soit destructeur ou douloureux pour eux si je peux l’éviter», assure-t-il.