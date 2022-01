Demi Lovato se fait tatouer une araignée géante sur le crâne

Après avoir décidé de changer de coupe et de se raser la tête fin décembre, Demi Lovato a présenté récemment dans sa story un tout nouveau tatouage. Une araignée qu’elle s’est justement fait tatouer sur le crâne.

Sur la partie gauche de son cuir chevelu, l’artiste a en effet décidé d’afficher un nouveau dessin. On y voit une araignée XXL au large abdomen. Un nouveau look repéré par Page Six, qui intervient après une nouvelle cure de désintoxication, croit par ailleurs savoir le magazine.

Si l'artiste est depuis rentrée chez elle et se porte bien, rapporte le média, ce nouveau dessin de peau a-t-il une signification particulière ?

« Chacun de nous a sa place »

L’artiste a elle-même expliqué son choix. « C'est grand-mère Spider qui nous a appris beaucoup de choses », a légendé la presque trentenaire en dévoilant ce nouveau tattoo. « Elle nous a appris la poterie et le tissage. Elle nous a appris le feu, la lumière et l'obscurité. Elle nous a appris que nous sommes tous connectés sur le Web – chacun de nous a sa place dans le monde », a-t-elle poursuivi. Demi Lovato, qui en 2018 a frôlé la mort après une overdose de drogues dures, semble quant à elle savoir ce qu'elle veut.

Elle a en effet expliqué sur les réseaux début décembre ne plus vouloir consommer d’alcool et de marijuana. «La sobriété est la seule façon d'être», avait ainsi partagé l'interprète de «Sorry not sorry», qui semble mettre tout en œuvre pour y arriver.