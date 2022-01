Alain Delon : son fils Anthony se veut rassurant sur son état de santé

Anthony Delon a finalement donné des nouvelles de la santé de son père Alain Delon, après avoir refusé de le faire.

Anthony Delon sort ainsi du silence, alors qu’à l’occasion d’une interview accordé à Télé Star et dévoilée hier, il n’avait pas souhaité évoquer l’état de santé de son célèbre papa Alain Delon, 86 ans. Le comédien avait alors soufflé sans le vouloir un vent de panique. Une situation qui semble l’avoir agacé. Afin de mettre un terme aux éventuelles spéculations, l’acteur, qui a retrouvé les plateaux de tournage pour «Meurtre au Mont-Saint-Michel», série diffusée sur France 3, a finalement décidé de donner des nouvelles de son père.

« Tout va bien » selon Anthony

Sur Instagram, l’acteur de 57 ans a partagé dans sa story un article qui visiblement l’a froissé. Ce dernier reprenait ses propos « Je ne souhaite pas en parler », accompagné du titre « l’intrigant silence d’Anthony Delon sur l’état de santé de père Alain ». Le quinquagénaire a donc offert une mise au point tout en se voulant rassurant. « Enfin me**de », a écrit l’artiste. « On n’est pas non plus obligé de toujours tout raconter ! », a-t-il poursuivi, avant d’ajouter « #tout va bien ».

De quoi tuer dans l’œufs toutes les rumeurs. Bien qu'Alain Delon ait été de son propre aveu très affecté par la disparition de proches l'année dernière, il se porte bien. En juin 2019, il avait également été victime d'un AVC.