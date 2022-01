Gims s'excuse pour sa vidéo du Nouvel an

Le rappeur Gims est revenu pour la première fois sur sa courte vidéo publiée le 1er janvier dernier, dans laquelle il invitait les personnes de confession musulmane à ne pas souhaiter la bonne année.

«S'il-vous-plaît avec les 'bonne année', 'Nouvel an', laissez-moi, vous savez bien que je n'ai jamais répondu à ça et vous continuez à m'en envoyer jusqu'en janvier, février...», avait regretté l'artiste dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le 1er janvier dernier. «Ce sont des muslims qui m'envoient ça, la plupart du temps [...] Est-ce que les compagnons ont fêté le Nouvel an ? [...] C'est un pas de plus vers la mort, on ne fête pas ça. Cela ne fait pas partie de nos convictions, venez on se concentre sur nos trucs à nous», avait-il poursuivi.

«Vraiment désolé»

Cette séquence n'avait pas tardé à susciter de vives réactions, auxquelles Gims n'avait pas répondu jusque-là. Il a finalement brisé le silence ce dimanche 23 janvier dans le JDD. «Cette vidéo, je la regrette totalement», a-t-il avoué dans les colonnes de l'hebdomadaire. «Je ne voulais pas blesser les gens [...] Cette vidéo a été faite avec spontanéité, tard le soir. Je suis vraiment désolé».

Dans cette même interview, le rappeur a également démenti les rumeurs de polygamie et son soutien supposé à Valérie Pécresse, candidate à la présidentielle. «Moi-même, je ne peux pas voter !», a rappelé Gims, qui s'est vu refuser la nationalité française en 2018. «Apparemment le refus est lié à un délit que j'aurais commis quand j'étais mineur. Mais mon casier judiciaire est vierge». Il a d'ailleurs l'intention de faire une nouvelle demande.