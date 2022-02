Brad Pitt attaque Angelina Jolie en justice

La guerre entre Brad Pitt et Angelina Jolie se poursuit. Après une lutte acharnée entre les deux ex autour de la garde de leur six enfants, l’acteur a déposé une nouvelle plainte contre son ex-épouse.

En cause un conflit qui oppose les deux acteurs autour de l’avenir du Château de Miraval, dans le Var. Séparé depuis 2006, le couple avait acheté conjointement cette propriété en 2011. Mais en octobre dernier, Angelina, bien décidée à tirer un trait sur tout ce qui la lie à Brad Pitt, avait décidé de vendre ses parts du domaine viticole au groupe viticole Tenute del Mondo, détenu par le milliardaire russe Yuri Scheffler.

Brad Pitt passe à l’attaque

Une vente faite sans l’aval de Brad Pritt, que l’acteur a vu d’un très mauvais œil. En effet selon le média TMZ, l’artiste de 58 ans a décidé de lancer une action en justice contre Angelina Jolie, demandant l’annulation de l’accord ainsi que des dommages et intérêts. D’après le site américain, Brad Pitt considère en effet qu'Angelina n'a jamais demandé son consentement et lui a volontairement caché les termes de l'accord. L’acteur estime également que Yuri Scheffler pourrait l’empêcher de diriger le domaine.

Un projet dans lequel, seul l’acteur se serait réellement investi, selon lui, faisant le succès des vins Miraval. Pour mémoire, le couple y produit du vin rosé depuis 2012, raflant dès leur première cuvée le titre de meilleur rosé du monde selon le magazine Wine Spectator. Si Brad Pitt reconnait l’investissement financier à hauteur de 40 % de son ex-épouse, cette dernière n’a selon lui pas participé à faire fructifier ce projet.

Un accord au cœur du débat

Il rappelle par ailleurs qu’un accord liait les deux acteurs, les empêchant de vendre sans le consentement de l’autre. En septembre dernier, la justice américaine avait levé cette restriction. Mais selon Brad Pitt, l’acteur n’avait pas consenti à la vente expliquant qu’il accepterait en fonction de l’acheteur proposé. Un nom qu’il aurait découvert en octobre.

L'initiative d'Angelina Jolie passe mal dans le camp de Brad Pitt. «Malheureusement, c'est un autre exemple (..) du mépris de ses obligations légales et éthiques. Ce faisant, elle a violé les droits de la seule personne qui a versé de l'argent et de la sueur dans le succès de l’entreprise en prétendant vendre à la fois l'entreprise et la maison familiale à un tiers concurrent » a fait savoir un proche de l'acteur, cité par TMZ.

L’interprète de Fight club a quant à lui vu rouge et ne compte se laisser faire.